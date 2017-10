Stau la coada ca sa achite cautiunea unei pustoaice

Mai nou, e sic sa descoperi persoane cu mari sanse de a deveni manechie vestite sau modele ravnite printre infractori. Dupa Jeremy Meeks, „Detinutul sexy”, o fata de numai 20 de ani face furori pe retelele de socializare.

Noua vedeta se numeste Mirella Ponce si a fost prinsa in Fresno cu un pistol furat si complet incarcat. Ea a fost prinsa impreuna cu unul dintre copiii sai, minor, si alti doi membri ai bandei din care face parte, Tiny Rascal Gang. Banda TRG este prezenta mai ales in California si este alcatuita mai cu seama din cetateni americano – cambodgieni. TRG a luat fiinta la inceputul anilor 80’ si numarul membrilor este estimat la circa 10.000. Mirella, pe al carui piept sta tatuat cu litere de-o schioapa „Love is pain”, a fost acuzata de portul unei arme de foc fara autorizatie, plus a doua acuzatie, aceea ca arma era furata. Ca anecdota, trebuie spus ca pistolul ei era… violet. Mov, daca vreti, culoare pe care oricare doamna ar trebui s-o poarte din cand in cand. Pentru cele doua acuzatii s-a stabilit o cautiune totala in valoare de 100.000 de dolari. Dupa ce Mirella si fapta ei a fost postata pe pagina de facebook a politiei din Fresno, treaba a devenit virala, iar 90 la suta din comentariile postate fac referire la frumusetea ei. Mai sunt unii care spun ca ar trebui sa fie striperita, iar altii cer o a doua sansa pentru ea, ca sa isi schimbe viata, in numele celor doi copii ai sai. Totusi, exista o categorie mai aparte: cei care sunt gata sa-i plateasca tinerei cautiunea, ca sa „nu zaca in puscarie asa frumusete”. Si acestia sunt din ce in ce mai multi. Cat despre Jeremy Meeks, poreclit de admiratori „Detinutul sexy”, acesta a dat lovitura. El s-a cuplat cu Chloe Green, mostenitoarea unui imperiu de 4, 5 miliarde de dolari. In plus, Chloe are numai 26 de ani!