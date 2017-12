Staturile din Los Angeles, gonite de flacari

Peste 200.000 de persoane au fugit din casele lor, ieri, in regiunea Los Angeles, unde uriase incendii alimentate de vant puternic ameninta in special luxosul cartier Bel-Air si proprietatile sale de milioane si milioane de dolari.

Autoritatile din Caifornia au lansat, in premiera, codul violet, adica alerta maxima, in conditiile in care flacarile sunt intetite de un vant ce atingea aproape 130km/h. ”Traim zile care ne frang inima”, a comentat primarul din Los Angeles, Eric Garcetti. Miercuri, Garcetti a anuntat ca a evacuat 150.000 de persoane din Los Angeles, al doilea mare oras din SUA, cu patru milioane de locuitori. Alte 50.000 de persoane au primit ordinul de evacuare de la domiciliile lor din comitatul Ventura. In aceste zone face ravagii indendiul denumit ”Thomas” care s-a propagat cu viteza in doar doua zile si era in afara controlului, in noaptea de miercuri spre joi.

Focul ameninta 12.000 de cladiri iar deja 150 au devenit scrum. Peste 32.000 de hectare au fost deja inghitite de flacari de incendiile ”Thomas”, ”Creek”, ”Rye”, ”Skirball” si ”Getty”, la sfarsitul unui an dezastruos in materie de incendii in California.

Aerul a devenit toxic

In plina aglomeratie in Los Angeles, incendiile ”Skirball” si ”Getty” au demarat miercuri. Un urias nor negru de fum s-a raspandit cu viteza in tot orasul, coloanele negre fiind vizibile de la zeci de kilometri. Autoritatile au lansat o alerta privind calitatea aerului, in unele locuri devenind irespirabil. Flacarile au fortat inchiderea uneia din principalele artere de circulatie, autostrada 405, care trece pe langa celebrul Getty Center, unde sunt expuse capodopere ale picturii universale. ”Un sistem de filtrare a aerului protejeaza operele de fum”, a anuntat muzeul care a fost conceput de altfel pentru a rezista la incendii. Zeci de scoli dar si prestigioasa universitate UCLA au fost inchise.

Focul nu se sperie de celebritati

Celebritati si miliardari au fost puse pe fuga in Bel-Air, unde focul a inceput sa le ameninte sau sa le parjoleasca mega vilele si proprietatile.

Moraga Estate, o proprietate de 30 de milioane de dolari a magnatului Rupert Murdoch (unde se afla si o celebra cultura de vita de vie) se afla ieri in flacari. Cantaretul Lionel Richie si-a anulat un concert in Las Vegat pentru a-si ajuta fosta sotie, Brenda Harvey, sa-si paraseasca domeniul. In Bel-Air, locuinte ale unor staruri precum Beyonce, Gwyneth Paltrow, Reese Witherspoon Paris Hilton, Eva Longoria, Elon Musk, Jennifer Aniston sau Harrison Ford sunt amenintate de flacari, au fost evacuate. La fata locului, politistii au inceput sa verifice fiecare vila in parte pentru a se asigura ca celebritatile s-au pus la adapost in timp ce altii dadeau ordine de evacuare prin megafoane. In 1961, un incendiu catastrofal in Bel-Air a distrus nu mai putin de 500 de locuinte. In acest an, 40 de persoane si-au pierdut viata in urma incendiilor din California care au distrus importante zone viticole si peste 10.000 de cladiri.