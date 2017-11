“Statul paralel si ilegitim”. Badalau: “e un pleonasm”

Al doilea om in PSD a remarcat un aspect in privinta recent adoptatei rezolutii a PSD-ului, din cadrul Comitetului Executiv de la Herculane.

Intrebat fiind cine ar face parte din “statul paralel si ilegitim” -sintagma invocata in cateva randuri in rezolutia amintita – al doilea om in cadrul formatiunii social-democrate a parut sa nu-si dea seama de unde vine constatarea, si a facut o corectura. “Cu mentiunea ca e un pleonasm. Nu poate sa fie si paralel si sa fie legitim”, a subliniat Niculae Badalau.

Cand i s-a spus de unde provine formularea, presedintele executiv al formatiunii social-democrate a adaugat rapid: “probabil e pleonasm, dar n-am mai discutat niciodata”.

Conchizand, Niculae Badalau a declarat ca “exista o presiune pe care o simtim toti, probabil mai mult domnul presedinte, vizavi de proiectul pe legile Justitiei”.

sursa foto: Facebook/Niculae Badalau