Statul paralel. Care pe care?

Baiat destept, SRI-u‘ asta! A prins din zbor cum sta treaba cu ceea ce lumea numeste „statul paralel” si acum se joaca dupa cum are chef. Suceste vorbele dupa cum vrea, pentru prostime, intoxica din doi in trei pasi orice fraier doritor de rahat cu perje si spre seara schimba macazul zvonurilor. Parerologii cu obligatii morale sau contractuale desavarsesc opera de prostire a mintii colective, iar ce rezulta este un caz demn de spitalul de tacaniti.

Fiecare a ajuns sa inteleaga altceva prin sintagma asta, in raport de interesele personale sau de grup. De la caz la caz, statul paralel e gasca de golani politici pe care ii doare in pardon de alegatori. Sau smecherii targurilor carora, anual, vreo furtuna mai darnica le aduce in curte, de niciunde, alta vila. Sau baietii descurcareti care fac avere din salarii de bugetari. Si tot asa.

Team building cu jumari

S-a plecat de la ideea initiala ca reprezentanti ai institutiilor de forta si-au croit statul lor, paralel, de unde conduceau statul populat cu naivii care credeau ca tara e in regula. Generali si sefi din SRI, varfuri din Parchet si Justitie, politicieni alesi pe spranceana sau tolerati sa chibiteze la o sarma si o tuica au acaparat puterea in urma unor team building-uri cu sprit, jumari si tenis.

Cand au inceput sa cada capetele, pe rand, disperatii au vrut sa uite cu ce se ocupau. Iar capetele cadeau nu pentru ca vreunul era mai vinovat decat altul, ci doar ca masura de preventie, sa nu deschida gura despre ce a vazut, a auzit, a facut sau a a aranjat pentru sine sau pentru altul. Traim vremurile in care nu e nevoie de motive foarte serioase ca sa apari le telejurnal cu catusele de maini. Are cine sa dea informatiile necesare pentru a fi aruncat peste gard, compromis si eliminat din orice competitie, cu tot cu familie.

Ai tai si ai mei se bat cu ai nostri

Rivalitatea politica a fost si este bine speculata de plutonierii care ne ghideaza viata. Abia acum, bunaoara, lui Dragnea i se imputa ca, macar un timp, a fost membru activ al statului paralel din curtea SRI si DNA. Cat timp nu a iesit excesiv din matca, a fost oarecum bine. Si cine il acuza?

Exact Victor Ponta, politicianul cu credibilitate zero. Nu altul decat acelasi Victor Ponta care se intalnea cu Laura Codruta Kovesi in viile lui Ghita. Era acelasi stat paralel cu sediul social in ograda SRI, printre struguri fiind doar un punct de lucru. De ce face Ponta asta? Nu mai are treaba cu PSD, dupa cum pare ca n-a avut niciodata. Din razbunare? Este doar jocul lui, personal, sau al celui pe care il slujeste? S-a ajuns in situatia paradoxala ca statul lui paralel sa se bata cu al lui Dragnea, alaturi de cel al stapanului.

Arhanghelul cinstei si corectitudinii

Pe de alta parte, desi face in continuare pe inocentul, Iohannis este acuzat, fatis, ca ar conduce statul paralel pe care il stim cu toti. Dupa el, statul asta nu exista decat in declaratiile lui Dragnea si Tariceanu si a fost inventat de ei tocmai cat sa se arunce praf in ochii lumii. Iata insa ca vine si Gelu Visan, din partidul lui Basescu, si sparge tiparele. Nu Iohannis conduce statul paralel, ci acesta il conduce pe Marele Anticorupt, santajandu-l cu dosarele cu casele furate si nu numai. Nu este greu de intuit jocul: negi existenta statului paralel, uitam si noi de dosarele alea! Iar asta inseamna si ca statul paralel exista si functioneaza, dar si ca Iohannis pozeaza degeaba in arhanghelul cinstei. L-au prins heruvimii la furat.