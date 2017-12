Statul paralel, buget diferentiat

Guvernul a aprobat, ieri, proiectul de buget pentru anul 2018. Bizar este ca, desi pesedistii nu contenesc sa acuze si sa critice existenta ”statului paralel”, institutiile de forta au primit bani in plus fata de sumele alocate in acest an.

Concret, favorizate in 2018 sunt SRI, SIE si STS – institutii care beneficiaza de bugete majorate. Guvernantii PSD echivaleaza probabil aceste servicii cu institutiile de cultura si or crede ca ”statul paralel” se bazeaza pe ministerele Transporturilor, Muncii si Mediului, de exemplu, care primesc toate trei bugete mai mici decat cele alocate in 2017. Necaz care ocoleste Inalta Curte de Casatie si Justitie care, prin proiectul de buget, primeste 128 de milioane de lei – suma mai mare cu 29% fata de 2017. Iar cum contractele deja incheiate cu americanii trebuie si ele onorate, MApN-ul a primit si el o majorare – un buget mai mare cu 11 procente, mai exact. Dat fiind razboiul purtat cu sefa DNA, actuala putere si-a strans tot curajul si nu a scos nicio para in plus pentru aceasta institutie, al carui buget pe 2018 stagneaza la nivelul actual. Pesedistii nu au mers cu tupeul pana la a taia din banii cuveniti Codrutei Kovesi dar exact asta au facut in cazul DIICOT – institutie care a stat in banca ei tot anul.

Investitiile, la anu’ si la multi ani!

Capitolul ”investitii” ramane ruda saraca a bugetului si in 2018. An in care ii sunt alocate doar 4,2 procente din PIB, suma care, potrivit tuturor specialistilor, nu are cum sa asigure dezvoltarea Romaniei. In plus, nici macar nu este sigur ca banii alocati initial investitiilor vor avea aceasta destinatie din moment ce au mai existat cazuri cand aceste sume au fost deturnate cu ocazia rectificarilor de peste an. Desi dezastrul din Sanatate este recunoscut la nivel national, bugetul rezervat acestui domeniu extrem de important pentru toti romanii a fost majorat cu doar 4,6 procente. Mult mai bine stau in schimb Parlamentul si Administratia Prezidentiala – carora li s-au alocat bugete cu 30%, respectiv 40% mai mari fata de cele avute la dispozitie in anul in curs. Bine iese in 2018 si Agricultura lui Petre Daea, ministerul condus de acesta primind cu 35% mai multi bani fata de ceea ce s-a aprobat initial in acest an. Desi sumele care figureaza in proiectul aprobat, ieri, de Guvern, ar putea fi modificate in Parlament, cu ocazia dezbaterii bugetului, este greu de crezut ca senatorii si deputatii actualei puteri vor avea loc de intors. Cel mai probabil este ca bugetul sa treaca pe repede-inainte, asta daca nu cumva premierul Tudose l-a avizat fara acceptul liderului PSD. Caz in care vom asista la un nou razboi fratricid in interiorul PSD-ului.