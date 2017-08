Statiile de metrou Obor, Piata Unirii 2 si Piata Sudului, inchise partial

Lucrarile de modernizare la nivel de acces in subteran continua, de aceasta data cu inchiderea partiala a trei dintre statiile cu aflux crescut de calatori.

Drept urmare, e bine ca bucurestenii care folosesc metroul ca mijloc de transport in comun sa aiba in vedere faptul ca, de miercuri incepand, accesul dinspre Soseaua Mihai Bravu si Soseaua Colentina a statiei Piata Obor se va inchide, pana pe 8 august, la fel si cel dinspre Soseaua Mihai Bravu si Calea Mosilor. Peste exact o saptamana, adica pe 9 august, se vor inchide accesul dinspre Soseaua Stefan cel Mare si Soseaua Colentina si cel dinspre Soseaua Stefan cel Mare si Calea Mosilor, masura ce va fi valabila pana pe 16 august.

Din cate au anuntat reprezentantii Metrorex, masuri similare se vor lua si in cazul statiei din zona Berceni si a celei de la Piata Unirii 2, dupa cum urmeaza:

–Statia Piata Sudului

– 02.08–08.08.2017: Accesul dinspre Soseaua Berceni si Strada Nitu Vasile;

– 09.08–16.08.2017: Accesul dinspre Soseaua Berceni si Soseaua Oltenitei.

–Statia Piata Unirii 2

– 02.08–08.08.2017: Accesul dinspre Bulevardul Ion C. Bratianu si Bulevardul Corneliu Coposu;

Accesul dinspre Magazinul Unirea;

– 09.08–16.08.2017: Accesul dinspre Strada Halelor si Bulevardul Ion C. Bratianu;

Accesul dinspre Parcul Unirii (lift).

Nu in ultimul rand, e important de avut in vedere faptul ca noi astfel de masuri urmeaza sa se aplice de sambata, 5 august, in cazul altor puncte de acces la metrou.

sursa foto: Facebook/Metrorex