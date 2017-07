Statia de metrou Pipera inchisa 3 zile, pentru modernizare

O statie de metrou pe care o folosesc cu precadere, in timpul saptamanii, angajatii corporatiilor aflate in zona Pipera se va inchide la final de saptamana.

Decizia, anuntata marti din directia Metrorex, se va aplica in intervalul 15-17 iulie, adica in week-end si lunea ce urmeaza, si este necesara, spun reprezentantii companiei care asigura transportul in comun din subteran, pentru “modernizarea sistemului de control acces”.

In aceste trei zile, metrourile vor circula doar pana si de la statia Aurel Vlaicu.

Aceste lucrari menite, printre altele, sa schimbe turnichetii aflati in zonele de acces pe peroane se desfasoara deja de cateva luni.