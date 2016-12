Stare de urgenta in Siberia, Putin reactioneaza

Bilantul intoxicatiei cu metanol din orasul siberian Irkutsk a ajuns ieri la cifre inspaimantatoare. Dincolo de victime, in total 117 persoane se afla spitalizate, potrivit ministerului Sanatatii din regiunea Irkutsk.

Chiar daca uleiul de baie indica clar pe eticheta ca este toxic consumului, continand metanol, peste 100 de persoane au baut din acest produs, neavand bani pentru alcool destinat consumului uman. Gravitatea situatiei l-a determinat pe Vladimir Putin sa ordone guvernului inasprirea regulilor ce incadreaza substantele ce contin alcool destinate uzului cosmetic sau farmaceutic. Intr-un decret publicat miercuri de Kremlin, Putin cere sa i se prezinte noi masuri legislative, pana in 31 martie 2017, pentru ”reducerea consumului” produselor de substitutie a spirtoaselor. In Irkutsk (600.000 de locuitori) , oras situat la 4200 kilometri de Moscova, primarul Dmitri Berdnikov a declarat stare de urgenta iar guvernatorul regiunii a sugerat ca masura sa fie extinsa in toata provincia. Inca de la primele internari, toti pacientii (majoritatea barbati) erau in coma, dupa ce au baut flacoane de ”Boiarchnik” (paducel) uleiul de baie ucigas. Pretul vodcii la magazine este prohobitiv pentru majoritatea locuitorilor din Irkutsk iar ingerarea de diferite produse cosmetice sau farmaceutice care contin alcool este frecventa. Potrivit datelor furnizate de mass-media rusa, peste 10% din rusi consuma produse farmaceutice si cosmetice pe post de alcool. 25 de milioane nu au bani suficienti pentru a cumpara alcool dintr-un circuit comercial legal. La Irkutsk, cea mai tanara victima avea 28 de ani iar cea mai varstnica 62. 12 persoane au fost deja retinute in ancheta declansata de autoritati.

Anul trecut, 15.242 de persoane au murit in Rusia datorita excesului si intoxicarii cu alcool.