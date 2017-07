Stapanii PRO TV vand televiziunile

Grupul de televiziune Central European Media Enterprises (CME), proprietarul Pro TV, a anuntat vanzarea operatiunilor din Croatia (Nova TV) si din Slovenia (POP TV) catre Slovenia Broadband S.r r.l., o subsidiara a United Group B.V..

Pretul de achizitie in numerar este de 230 de milioane de euro (262,5 milioane de dolari), iar castigurile obtinute vor fi folosite pentru achitarea unui imprumut de 250,8 milioane de euro scadent in 2018. Tranzactia ar urma sa se finalizeze pana la sfarsitul anului, in functie de obtinerea aprobarilor autoritatilor de reglementare. CME, companie care opereaza in sase state din Europa Centrala si de Est, a anuntat recent ca intentioneaza sa utilizeze cresterea din acest an pentru a incepe sa reduca o parte din datoriile sale de un miliard de dolari. Cu toate acestea, dupa o crestere solida de 21% a profitului operational inregistrata in 2016, analistii se asteapta la un avans mai modest in acest an. In Romania, din portofoliul CME fac parte: Pro TV – liderul televiziunilor din Romania, Acasa, Acasa GOLD, Pro Cinema, Sport.ro, MTV Romania si Pro TV International. N-ar fi exclus ca una sau doua dintre acestea sa zboare la alti „stapani”.