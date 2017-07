Stam pe 8,5 miliarde de tone de plastic

Plasticul este al treilea cel mai fabricat material de omenire, dupa ciment si otel. Dificile de tratat, aceste deseuri antreneaza o poluare generalizata care ameninta in special mediul marin.

O prima analiza globala a productiei, utilizarii si sfarsitul duratei de viata a plasticului in lume, publicata de revista Science Advances, dezvaluie date socante. Dupa 1950, omenirea a generat o cantitate de plastic echivalenta cu greutatea a 822.000 de turnuri Eiffel sau a 80 de milioane de balene. Din aceste cantitati gigantice (8, 3 miliarde de tone) 6, 3 miliarde de tone sunt acum deseuri din care doar 9% au fost reciclate, 12% incinerate iar 79% acumulate in gropi de gunoi sau in natura. De la un milion de tone productie mondiala in 1950, plasticul a depasit 380 milioane de tone in 2015 iar unele tipuri de materiale plastice au o durata de viata de peste 60 de ani.

Marile deseurilor

Omniprezenta plasticului in viata oamenilor se traduce printr-o poluare catastrofala a marilor, unde cantitatea exacta a materialelor plastice este imposibil de determinat. Se estimeaza ca numai in anul 2010, 8 milioane de deseuri de plastic erau prezente in mediul marin, fiind amenintate peste 660 de specii de ingestia acestor deseuri. Pana si pe Everest, o expeditie a recuperat, in aprilie, 5 tone de plastic. Reciclarea este o solutie dar nu una perfect viabila pentru a oferi o a doua viata materialelor din plastic. Plasticul este deseori amestecat iar reciclandu-l in acest mod isi pierde proprietatile mecanice, in functie de destinatia finala, de aceea intai trebuie separat, o procedura anevoioasa tinand seama de cantitatile uriase. De ceea se recurge si la incinerare. Deocamdata, materialele biodegradabile nu reprezinta decat 1% din productia mondiala de ambalaje dar creste consumul produselor cu ambalaj unic.