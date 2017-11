Split TVA optional, o mare minciuna

Proiectul de Lege aprobat de Senat privind Split TVA creeaza doar impresia simplificarii platilor defalcate a TVA, dar, in fapt, va afecta orice persoana impozabila, chiar daca nu este obligata sa aplice sistemul, arata Camera Consultantilor Fiscali.

Proiectul de Lege prevede ca, de la 1 ianuarie 2018, vor aplica obligatoriu mecanismul platilor defalcate a TVA contribuabilii care au datorii din TVA (cu exceptia celor esalonate la plata) si cei care sunt in insolventa, contribuabilii care au optat in cursul anului 2017 pentru mecanismul platilor defalcate a TVA si care sunt obligati sa-l aplice cel putin un an de la data inregistrarii in sistem.

Ni se vinde o iluzie

„Desi la prima vedere numai o parte din contribuabili vor aplica mecanismul platilor defalcate si vor avea conturi speciale de TVA, in realitate, toti contribuabilii vor fi afectati. Contribuabilii care nu aplica mecanismul platii defalcate a TVA sau nu sunt inregistrati in scopuri de TVA si care vor face achizitii de bunuri/servicii de la contribuabilii care aplica mecanismul, vor fi obligati sa faca plata defalcata a TVA, corespunzator acestor achizitii”, atrage atentia Camera Consultantilor Fiscali.

De la mic la mare, nimeni nu scapa

“Aceasta inseamna ca in anul 2018 toti contribuabilii care desi nu aplica mecanismul platilor defalcate de TVA, vor trebui: sa-si adapteze sistemele informatice astfel incat sa poata face plati in contul furnizorilor care aplica mecanismul platilor defalcate a TVA; sa verifice in Registrul persoanelor care aplica mecanismul platilor defalcate a TVA daca furnizorii aplica mecanismul sau nu; sa plateasca penalitati sau amenzi daca nu fac corect plata TVA din factura in contul de TVA al furnizorului (dupa 30 de zile, daca nu se corecteaza plata eronata a TVA, se aplica o amenda de 50% din suma de TVA nevirata in contul de TVA al furnizorului). Astfel vor fi afectate mici intreprinderi, gradinite, scoli, spitale, unitati militare, primarii etc. care, desi nu sunt inregistrate ca platitori de TVA, vor avea obligatia sa verifice de fiecare data, pentru fiecare achizitie dar si plata, daca furnizorul este o persoana care aplica mecanismul platilor defalcate a TVA, iar daca este, sa faca plata in contul special de TVA al acestuia”, mai precizaeza reprezentantii Camerei Consultantilor Fiscali.