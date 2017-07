Spitalul de nebuni din Victoriei

Sa lamurim lucrurile de la inceput. Am, ca tot omul, antipatii suficiente fata de PSD, incepand chiar cu Ion Iliescu. Dar am si simpatii pe masura. Exista acolo, totusi, o mana de oameni care sunt priceputi si rapizi in luarea deciziilor, care cred in munca lor si care nu fac parada de inteligenta si cultura. Nu le dau numele, ca sa ii protejez de ochiul revoltator de vigilent al celor care stapanesc mai bine muscatura pe la spate decat talentul de a conduce. Ca in Guvern n-au prea incaput este o alta poveste.

Pe de alta parte, nicic celelalte partide nu imi sunt intr-atat de antipatice incat sa le urasc. E nevoie si de ele. Pe canicula asta sufocanta, un PMP cu Gelu Visan mai tare in preziceri decat Mama Omida (poate o fi corect sa-i spun Tata Omidu’) si un PNL cu Hildegard Brandl, care nu reuseste sa se termine la nicio televiziune, sunt mai racoritoare decat o bere scoasa din frigider.

Lebada cu ochelari de soare

De la acestea nu poti avea pretentii. USR inca nu stie ce este, PNL n-are program dar face guverne din umbra, iar alde Basescu se „plictisiseu” de atata stat la timona unui PMP gaurit in cala. In mod invariabil, in situatia asta, privirea ti se indreapta tot spre PSD. Este cel mai mare si cel ce guverneaza tara. Asta se vede de afara. Inauntru e altfel. Arata ca un stabiliment al cetatenilor excesiv de voiosi, capabili sa rada si daca le arati un deget. Balbaiala este la ordinea zilei, ce s-a stabilit ieri nu mai este valabil azi si nici ce trebuie spus maine nu se mai stie. E drept ca nu au ajuns in faza in care sa dea cu tucalele de pamant, crezand ca fac insamantari de toamna, dar pare ca nimeni nu vrea sa observe ca fiecare se crede ba Napoleon, ba o lebada bleu cu ochelari de soare, ba Ileana Cosanzeana cand era mica si avea pojar, Gingis Han sau masina preferata a lui Hrusciov.

Se inchide pravalia

Comunicarea ramane aceeasi afectiune grava din partid si din Guvern, chiar daca nu e mentionata in vreun tratat de psihiatrie. Cum sa se inteleaga o lebada cu ochelari de soare cu un kalasnikov care rapaie pe hol? Legea salarizarii a trecut prin toate etapele, de la va dam atat pana la va dam in sensul ca va mai luam ceva. Cu atatea procente rostogolite de la stanga la dreapta si tot atatea modificari, sindicatele erau la un pas sa inteleaga ca munca patriotica ar fi cheia succesului. De ce nu s-a stabilit de la bun inceput cum trebuie sa mearga lucrurile cred ca doar un psihiatru poate lamuri. Acum, balamucul cu pensiile. Alt circ, alta distractie pentru colegii de salon. Abia dupa Legea salarizarii cineva – se stie dar nu se spune cine – si-a dat seama ca „daca se lasa pensiile sa se actualizeze cu ce este la cei activi”, la anul gata, se inchide pravalia. Nu va chinuti sa intelegeti ceva, nu e cazul. Nici macar cine a spus asta nu intelege ceva din Legea pensiilor, doar recita o poezie buna de umplut spatiul emisiunilor TV. Iar a doua zi o schimba pentru ca acel cineva isi da seama ca nici asa nu e bine. Cine vrea sa iasa la pensie pana la 15 septembrie „trebuie sa stie un lucru: nu li se mai actualizeaza pensiile cu salariile celor din activitate, ci cu rata inflatiei. Adica nu le inghetam, dar le indexam doar cu rata inflatiei, pe un principiu mult mai corect”. Nu are importanta ca nu ati inteles, important este ca scoatem vorbe pe gura, asa, bucal si pe cale orala.

Ti-e frig? Ia o bicicleta!

Construim drumuri expropiind doua cotete pe luna. Inauguram 10 metri de asfalt oriunde se toarna. La Bucuresti, veselie mare in curtea spitalului. Scoatem oamenii pe strada sa aplaude trecerea masinilor printr-un pasaj. Reabilitarea blocurilor se suspenda. Nu poti avea caldura in casa daca nu dai bani studentilor sa plece la mare. Nu poti avea curatenie pe strazi daca nu te casatoresti pentru un voucher. Nu poti avea un copil daca nu primesti pomana pentru bicicleta. Vi se pare ca nu ar avea logica? Ia mai uitati-va in tratatele de psihiatrie!