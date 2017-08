Spania a dat-o in turismofobie

Graffiti pe peretii hotelurilor, manifestatii, atacul unui autocar…Din Barcelona in Mallorca grupuri ”anticapitaliste” si-au multiplicat actele de vandalism pentru a protesta impotriva invaziei vizitatorilor. Sectorul turismului, unde lucreaza 2, 5 milioane de persoane, reprezinta peste 11% din PIB al Spaniei.

Polemicile au izbucnit dupa ce, la sfarsitul lunii trecute, s-a sarit calul: patru persoane cagulate au atacat si obligat sa opreasca un autocat in Barcelona, i-au spart cauciucurile si au scris pe parbriz: ”turismul ucide cartierele”. Nu si bugetul statului: Spania si-a batut, pentru al patrulea an consecutiv, recordul de turisti primiti: 75 milioane de vizitatori anul trecut. Cifra exceptionala, in mare parte datorita celor care au evitat Turcia, Egiptul sau capitalele europene lovite de atentate teroriste. ”Sa oprim rotile capitalului, sa aparam cartierele de aceasta ciuma”, ”Tourist, Go Home!”. Pancarte, graffiti, locatii de inchiriere a bicicletelor atacate sau vandalizate. In Barcelona, unul din cele mai vizitate orase ale Europei, activistii grupului Endavant nu se limiteaza numai la agresiuni de tot felul impotriva turistilor, ci si isi filmeaza ispravile si le pun online. Nivelul ostilitatii este atat de ridicat incat primarul Ada Colau (stanga) a avertizat, duminica: ”faptele fac obiectul unor anchete si cei vinovati vor raspunde in fata justitiei”. Endavant nu sunt singuri. De la sfarsitul lunii iunie, in Catalonia, Valencia si in Baleare, colectivul Arran (anticapitalist si care revendica o ”mare Catalonie) i-a intampinat pe turisti aflati la terase cu confetti, manifestatii in portul din Palma de Mallorca unde au si interzis accesul iahturilor si scandaluri in mai multe restaurante din centrul orasului.

Hotelierii denunta ”acte de vandalism”

Autoritatile, hotelierii, presa, au denuntat la unison acte de vandalism. ”Nu exista nici o legitimitate pentru a pune in pericol viata turistilor”, a declarat Pilar Carbonell, director general al turismului din Baleare. Chiar daca aceste evenimente sunt provocate de o minoritate de ”anticapitalisti” rezonanta lor este mare in Spania turistica unde, vara aceasta, niciodata turismul nu a fost mai important pentru economia nationala, fiind locomotiva pietei muncii intr-o tara care lupta pentru a-si regasi vitalitatea dupa criza economica. Cifrele primul semestru sunt edificatoare pentru dependenta Spaniei de turism: 37 de miliarde de euro au cheltuit vizitatorii straini, din care 8 miliarde in Catalonia si 5,2 miliarde in arhipelagul Baleare. In aceeasi perioada, 36, 3 de persoane au vizitat Spania (cu 14, 8% mai mult ca anul trecut). Numai in Catalonia, turismul aduce 50 de miliarde de euro. Afluxul vizitatorilor (in special via platforme de tip Airbnb) nu a fost niciodata atat de mare, mai ales pe litoral.

Saturatie

Insa agresiunile impotriva turistilor si turismului nu sunt un fenomen atat de izolat cum autoritatile vor sa para. In primul rand, autorii actelor de vandalism sunt grupuri apartinand miscarii anticapitaliste si separatiste CUP, miscare care exercita o mare influenta in actualul proces suveranist care va puncta, in 1 octombrie, un referendum catalan de autodeterminare, respins de Madrid. Deviza lor: daca aceasta regiune este a noastra, sa nu-i lasam pe turisti sa o denatureze. In al doilea rand, aceste comandouri turismofobe exprima, prin violente, o situatie generalizata, nu numai in Spania, ci si in alte tari europene: constaterea ca afluxul masiv de turisti transforma cartierele, sufoca orasele, arunca preturile in aer, forteaza locuitorii sa se exileze la periferii si modifica tipurile de comert. ”Problema este modelul de dezvoltare turistica, care dauneaza structurii urbane si autenticitatii ei”, estimeaza Janet Sanz, responsabil de urbanism al primariei din Barcelona. De mai multi ani, primarul Ada Colau lupta contra multiplicarii apartamentelor turistice, deseori cu licenta, care sunt oferite pe platformele de gazduire sezoniera. Un nou Plan de urbanism prevede o ”descrestere turistica” in cartierele centrale.

Nationalism

Evident, sentimentul de saturatie vizavi de turisti se exprima mai ales in regiunile turistice unde nationalismul este puternic. Manifestatiile de respingere a vizitatorilor (simbolice sau violente) se cantoneaza in zonele catalanofone si, din ce in ce mai mult in Tara Bascilor. San Sebastian, cu ai sai 180.000 de locuitori a fost asaltat anul trecut de 2 milioane de turisti iar pe strazile istorice ale acestui important centru turistic au aparut aceleasi ”Tourists Go Home!”. Organizatia de tineret a partidului separatist Sortu a anuntat pentru saptamana viitoare (cand vor incepe sarbatorile anuale ale orasului) un mare mars contra ”turismului invaziv”.

Rajoy: ”Nu-i putem primi pe turisti cu suturi”

Luni, premierul Mariano Rajoy a denuntat turismofobia din Spania: ”Nu se poate sa-i primim pe turisti cu suturi”, in plina polemica asupra actelor de vandalism comise impotriva intereselor economice ale Spaniei. ”Din fericire, turistii care vin aici genereaza venituri enorme si permit locuri de munca pentru multi spanioli, a-i primi cu violenta mi se pare o aberatie”, a declarat seful guvernului celei de-a treia destinatie turistica mondiala.