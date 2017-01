Sotul Alinei Gorghiu ii tine tira lui Dragnea

Consortul fostei sefe a PNL, Lucian Isar, se alatura pesedistilor si ii acuza pe tehnocratii sustinuti de liberali de producerea unei gauri bugetare de 10 miliarde de lei pe coada guvernarii Ciolos.

Isar critica vartos Guvernul Ciolos, cel sustinut la greu de sotia sa Alina Gorghiu. ”In 2016 au fost 2 rectificari bugetare cu cantec. Ultima presupunea o crestere a prognozei, dupa virgula, desi realitatea era dezarmanta (…) Din informatiile publice, aparent sub pretextul rectificarii pozitive o serie de cheltuieli noi au fost antamate. Acestea se pot afla daca ancheta nu se fasaie”, acuza Isar. Dusman declarat al guvernatorului Mugur Isarescu (la al carui scaun fostul print-consort al PNL jinduie de multa vreme), Isar baga si BNR in ciorba miliardelor pierdute prin neprezentare la buget: ”Instrumentul lui Isarescu de a pune presiune pe guvern, Consiliul Fiscal, a functionat in sensul de a da verde la ecranare. Exact ca in cazul lui Isarescu cu BNR, in spatele institutiei danseaza interesele personale (…) Sa speram ca aflam in urma anchetei care a fost jocul lui Isarescu in cazul celor doua rectificari bugetare pozitive din 2016”. Dincolo de vinovatii, jocuri, interese, cert este ca Lucian Isar a parasit transeea PNL-ului si da dreptate totala PSD-ului, adversarul de moarte al liberalilor. Fapt care nu pare insa sa o deranjeze pe soata liberala care pana nu demult simboliza stindardul PNL-ului.