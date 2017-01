Sorosistii se incaiera pe SRI

Alina Mungiu Pippidi sustine ca USR, partidul emanat de ONG-uri si de strada, a beneficiat si el de sprijinul SRI.

Mungiu Pippidi spune ca USR-ul lui Nicusor Dan ar fi sustinut tehnocratii ”in schimbul promiterii sprijinului de presa, care pina atunci bagase USR sub pres”, intelegerea fiind perfectata de useristul Matei Paun. Cum insa tehnocratii ”nu aveau nici un fel de presa” iar patronul lor Klaus Iohannis ”are presa mai ales proasta”, Mungiu Pippidi a conchis ca un asemenea targ putea facut doar cu ”cine controleaza asa de mult din presa (mai ales cea electronica) si are birouri la Cotroceni si Guvern” – respectiv cu SRI. Ipoteza l-a scos din minti pe Nicusor Dan, care s-a grabit, ieri, sa declare ca SRI nu a ajutat cu nimic USR-ul. In plus, Dan vrea sa repare onoarea USR dand-o in judecata pe Mungiu. La drept vorbind, incidentul este unul benefic din moment ce l-a scos pe salvatorul neamului din letargia in care a cazut dupa castigarea mandatului de parlamentar. Nu de alta dar, in loc sa-si rupa camasile de pe ei si sa stea inclestati de gatul guvernantilor, asa cum jurau in campanile, useristii se comporta ca orice vechi politicieni. Unii preocupati de asezarea cat mai confortabila in fotoliile din Parlament si de castigarea puterii in partid. USR a ars chiar etapele cata vreme este deja pe punctual de a se scinda, daca stam sa o ascultam pe Clotilde Armand. La fel ca modelul lor declarat, Klaus Iohannis – care dupa ce s-a vazut la Cotroceni a uitat de reforma pas cu pas si a trecut la batutul pasului pe loc, USR a lasat-o si el balta cu politica de tip nou si a luat-o pe calea politicii clasice. Aia in care liderii se sapa reciproc iar gurile revolutionare se inchid imediat dupa alegeri.