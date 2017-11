Sondaj/”N-au cum sa cada liderii atat de mult”

In ziua in care pe agenda Guvernului s-au aflat modificarile Codului fiscal care au generat ample discutii in ultima vreme, un sondaj IMAS -menit a scoate la iveala cum anume stau principalii actanti ai scenei politice la capitolul incredere -indica faptul ca prim-ministrul Tudose coboara de la 23,2% la 18, 1%, in timp ce cifrele din dreptul liderului PSD sunt 15%, fata de 18,7%, iar Klaus Iohannis coboara de la 41,7, cat indicau datele in septembrie acest an, la 39, 7%, in octombrie.

Cifrele prezentate de Antena 3 au iscat si o reactie in randul PSD. La acelasi post TV, Codrin Stefanescu a comentat: “legat de sondajul facut de dl. Alin Teodorescu – nu stiu, parca e facut pentru Digi – ca este ilogic. Un partid, PSD-ul, care are incredere de aproape 50% din partea romanilor, romanii stiu ca tot ceea ce facem, facem in binele poporului, nimic in sens negativ. Incercam sa gasim solutii la cat e visteria si la cat e plapuma de mare ca sa-i multumim pe absolut toti. (..) N-au cum sa cada liderii atat de mult, in contextul asta. Doar, sa zicem, a fost o perioada de cadere in conflictul interior in partid de acum cateva saptamani intre Liviu Dragnea si Tudose, pe care l-am aplanat”.