Somerul Ciolos trage clopotul in dunga

Democratia adevarata a murit. Ciolos suna a jale pe blogul lui de plang si caii de la dric. Democratia s-a dus pe Apa Sambetei, dar el spera sa revenim la ce a fost inainte. Parca mai confuz ca acum nu a fost niciodata. Ce a fost inainte? Care democratie?

Am crezut, initial, ca trage clopotul de jale ca, de la 1 noiembrie, a intrat in somaj. Banii de la UE, adica indemnizatia aia de vreo 7.300 de euro, nu mai vin. Gata, s-a terminat distractia. Nu stiu din ce traieste si nici nu ma intereseaza. Dar iata ca fostul premier tine steagul sus si tot scapara idei pe blogul personal, cu citire intr-un site care, nu se stie din ce cauze, crede ca este ziar.

Iar cu forta strazii?

Saltul de la prim-ministru la blogger nu-l deranjeaza, desi distanta e cam mare pentru orgoliul oricui. Cugetarile lui despre cine, cum si ce au ceva din suprematia limbii de clopot. Spanzura la inaltime si asta e de ajuns. De acolo, cel mai zero premier vede cum realitatea paralela si iluzorie din mintea PSD se suprapune peste o Romaniei reala. Ei, uite, la asemenea elocinta nu ma asteptam! Bine chibzuit din vorbe. Cu o juma’ de kil de palinca, cred ca si mie imi iesea. Si mai cugeta ca „forta argumentului paleste in fata argumentului fortei”, aratand cu degetul tot spre PSD. Aici, insa, eu cred ca se refera la mitingul din Piata Victoriei, de care si-a lipit platforma lui cu pretentii politice, in fapt, un cenaclu de generalitati si fraze obosite. In traducere libera, „n-avem argumente, da’ avem forta”. Forta strazii, nu? Si mi se pare normal sa spuna asta, caci, daca nu era strada, nu ajungea premier decat daca-l numeam eu. Dar talentul lui literar-politic nu se opreste aici. Imaginatia lui dezvaluie cum PSD si ALDE vad la tot pasul dusmani inchipuiti, din cauza carora nu pot guverna.

Mic tratat de topaiala lingvistica

Multinationalele, Soros, Binomul, ambasadele, ONG-urile si Statul paralel si-au dat mana intr-o conspiratie anti-romaneasca, se repede Julien la cuvinte. Nu pot decat sa ma inchin in fata unui adevar care nu stiu cum i-a scapat, chit ca el a incercat sa fie ironic. De multinationalele care externalizeaza profitul el nu a auzit. Nici de jocurile pregatite temeinic de Soros si nici de ONG-urile facute, refacute si prefacute. De ambasadorii Olandei si ai SUA, care doar ca nu bateau cu pumnul in masa pentru a-si impune oamenii, iar nu stie ceva. La fel de necunoscut ii este si Statul paralel, desi a guvernat sub imperiul lui. Ca acum le invoca doar cat sa ia peste picior coalitia PSD-ALDE nu mi se pare nici macar un banc reusit. Este aceeasi topaiala lingvistica pe care si Iohannis o indrageste, de un umor discutabil. O geampara din cuvinte de pripas, aruncate pe blog cat sa lase impresia ca ar suferi de grija romanilor si de soarta tarii. Sau o strategie de imagine la sfatul unor consilieri straini extrem de scumpi, caci nu a renuntat la ideea de a ajunge inca o data prim-ministru. In fine, sa lasam prostiile astea, de banii de pe „Cumintenia Pamantului ” mai stiti ceva, domnu’? Ca v-au iesit niste vorbe in targ, pe care vad ca nu le-ati trecut pe blog. Si mai usor cu clopotul ala cu care speriati lumea degeaba, ca nu l-ati adus de acasa.