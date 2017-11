Somerul Ciolos, #rezist degeaba

Fostul premier Julien se plictiseste, cred, langa sotia care fredoneaza suav precum mierla, la ocazii distinse. Si unde, daca n-ai ureche si chemare politica, nu pricepi mesajul trilurilor. In particular, domnul Julien-cel-mai-penibil-fost-prim-ministru face si el vocalize. Sa se adune poporul, sa se revolte cu gura si cu nervii, sa protesteze cu vuvuzeaua si cu lozinca impotriva unui Guvern care si-a pierdut legitimitatea. Ma rog, asa zice el, facandu-ma sa lacrimez ca la ceapa Julien de atata lipsa de imaginatie.

Ca suna chemarea la revolutia guristilor n-ar fi nimic, suna si el ce poate si la ce usi i se deschid, dar domnul Dacian zice ca vine si el sa protesteze. Gest inutil, caci ar putea, la fel de bine, sa protesteze si in curtea casei. Sau de la geam, daca i se face frig. Nu se ridica ceata din Piata Victoriei si din mintile ONG-urilor daca apare el acolo, sa fim seriosi.

Protestati, poate iese ceva!

De ce vine el la proteste? Nu se stie. Si cred ca nici cercetatorii britanici sau savantii americani nu pot descoperi. El zice ca a cerut coalitiei PSD-ALDE sa retraga cu totul din Parlament proiectele pentru modificarea legilor Justitiei. Asa, carevasazica. Si coalitia trebuie sa faca ce a zis el, ca daca nu, ce? Ca s-a pierdut legitimitatea care izvoraste din increderea oamenilor, si d-aia. Care oameni? Aia din PNL? Aia din USR? Aia din Platforma lui? Pai astia fac politica numai cand li se da tonul la cantec si doar cand nevoie de tambalau in strada ca sa-l sustina pe Iohannis. Sa ma ierte libertatea de expresie, dar ma abtin sa spun, sincer, ce gandesc eu despre gruparile astea al caror singur scop este sa se bage in seama cu ceva, cu orice, in lipsa unor programe politice. Platforma lui Ciolos are cauciucurile sparte si e intepenita pe jante, PNL face sluj si se gudura pe la botinele lui Iohannis, iar USR nu e in stare sa ne salvaze nici macar de ea, darmite sa mai salveze si Romania.

Presedinte pana la ziua

De ce suna Julien alarma in lumea care casca ochii la el ca la urs? Nici asta nu se stie. Premier nu va mai ajunge decat daca Romania va avea orbul gainilor. Deci, exclus! Presedinte? Numai pana la 6:30, cand se trezeste si isi bea cafeaua. Sef la Camera Deputatilor sau la Senat? Tot asa, cam pana pe la 7:00, ca dupa aia vin femeile de serviciu si fac curatenie in Parlament. Poate, cine stie, vrea sa ajunga seful Strazii, dar si aici e concurenta mare si, pentru asta, poate tipa si din curte sau de la balcon. Vrea sa-l vada lumea ca si-a luat pardesiu nou? Hai, mai treaca-mearga, dar asta o poate face si mergand la Matache Macelaru’ dupa niste pulpe de pui. Oricum ai da-o, tot nu iese la socoteala. Arata ca si cum ar vrea sa se agate mortis de ceva, de o functie cat mai grasa, fara teama ca ii afecteaza colesterolul politic. E si asta un mod de a rezista vremurilor. De a #rezista degeaba.