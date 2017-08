Solistul trupei “Generic” s-a rasturnat cu masina

Masina la volanul careia se afla cantaretul Dan Ciotoi a fost implicata intr-un accident, pe raza unei localitati brailene.

Autovehiculul -in care se aflau Ciotoi si o alta persoana -circula pe DC 16, cand, la un moment dat, a parasit carosabilul si s-a rasturnat, conform obiectivbr.ro. In urma episodului nedorit, solistul formatiie “Generic”, in varsta de 61 de ani, a avut nevoie de ingrijiri medicale, motiv pentur care a fost dus la spital, in Braila. Celelalt pasager din masina a scapat nevatamat.

Din cate se pare, Ciotoi si ai sai colegi de trupa avusesera un concert in Moldova si se indreptau catre mare.

sursa foto: Facebook/Dan Ciotoi Generic