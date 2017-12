Solemnitate parlamentara cu multe ”p”-uri in gura

Dupa ce si-au inceput ziua de munca cu un moment de reculegere in onoarea Regelui Mihai, parlamentarii au lasat morga de-o parte si s-au injurat de mame si toate cele.

Legile Justitiei au fost acelea care i-au facut pe alesi atinga un ”high level” in materie de pus poalele in cap. Demararea dezbaterii proiectelor de modificare a legilor judiciare, in pofida incercarilor opozitiei de a amana acest proces, s-a soldat nu numai cu obisnuitele injuraturi de mama ci si cu evocarea sexului anal. Deschizator de drumuri in domeniu a fost recidivistul Nicolae Bacalbasa, care a gratulat un USR-ist cu epitetul ”maimuta”, asta nu inainte de a-l injura de mama. ”E ok sa fim injurati in Parlamentul Romaniei? Ati inceput ziua de astazi solemn, ramaneti solemn. Domnule presedinte, cer regulamentar sa-l chemati la ordine pe domnul Bacalbasa”, a protestat deputatul USR Cristian Ghinea in fata presedintelui de sedinta Gabriel Vlase. Un dialog si mai ”vioi” a avut loc intre senatorul PSD Serban Nicolae (prezent, ieri, in plenul Camerei) si deputatul USR Cosette Chichirau. Auzind-o pe aceasta din urma ca il face ”sofer penal” (pentru ca l-a dus, pe vremuri, cu masina pe Catalin Voicu), Serban Nicolae a scapat caii din frau.

”Cum sunt eu penal, ce am furat eu? Penala este mama care v-a facut asa nesimtita! Dumneata nu ai nicio meserie, nu-ti este rusine sa primesti banii astia nemunciti? Leafa marita iti place, nu? (…) Cautati un coleg alfabetizat, care a terminat doua clase si sa va scrie o plangere penala la adresa mea, sa vedeti ce am furat eu. Dumneavoastra sunteti atat de proasta! CV-ul este in poze? Sunteti atat de proasta incat e incredibil ce spuneti. Demonstrati ca am fost eu sofer. Aveti o poza? Poza e CV? Eu am o poza in care dvs faceti sex anal. Ce sa facem?”, a explodat de-a dreptul senatorul PSD.

Circ total!

Intaratati de injuraturi, useristii au blocat practic plenul, impiedicandu-l pe presedintele de sedinta sa mai poata folosi instalatia de sonorizare. Pesedistii nu s-au lasat insa intimidati si au continuat sa adopte, pe articole, legea referitoare la statutul magistratilor, inclusiv la raspunderea acestora, folosindu-se de un microfon portabil.Asta dupa ce reusisera, cu chiu cu vai, sa adopte pe articole modificarile aduse Legii ANI – unele care ii absolva de orice pedeapsa pe alesii gasiti vinovati de conflict de interese in perioada 2007 – 2013. Cum circul de ieri a depasit orice limita, PNL si PMP s-au declarat depasite de situatie, s-au disociat de ofensiva USR afirmand ca nu vor sa participe la ”decredibilizarea si mai mult” a Parlamentului.