Soldatii lui Cristos au depus juramantul

Noii recruti ai Garzii Elvetiene, stoicii soldati ai Papei inarmati cu halebarde, au depus juramantul de credinta pentru Suveranul Pontif. O traditie ce a inceput in urma cu 500 de ani.

Sfantul Parinte s-a intalnit in Sala Clementina din Palatul Apostolic cu membrii Garzii Elvetiene. Audienta a fost acordata sambata de pontif cu prilejul depunerii juramantului de catre noii recruti, ceremonia desfasurandu-se in Curtea “San Damaso” a Palatului Apostolic din Vatican, informeaza radiovaticana. ”Prezenta voastra in Biserica, importanta voastra slujire in Vatican reprezinta o ocazie de a va forma precum curajosi soldati ai lui Cristos. Pelerinii si turistii care au posibilitatea sa va intalneasca raman edificati descoperind in voi, alaturi de caracteristica autocontrolului, a preciziei si seriozitatii profesionale, si o generoasa marturie crestina unita cu sfintenia vietii” le-a spus Sfantul Parinte membrilor Garzii Elvetiene. Ceremonia de depunere a juramantului are loc anual la data de 6 mai, cand se comemoreaza moartea eroica a 147 de soldati elvetieni care si-au dat viata pentru apararea Suveranului Pontif in 1527, in timpul Jefuirii Romei.

Cea mai veche armata din lume

”Exista doua moduri de a-l apara pe papa: cu arme si cu credinta”, a declarat comandantul Garzii Elvetiene pontificale, Christoph Graf. Celebrele halebarde, care atrag mereu atentia vizitatorilor Vaticanului, au ramas doar obiecte de reprezentare. Garda papei, 110 oameni, uneori si imbracati civil, dispune de arme ultramoderne a caror locatie insa ramane ”un secret”, spune Graf. ”Garzile elvetiene trebuie sa fie dedicate precum misionarii”, insista comandantul in fata noilor recruti: 23 germanofoni, 13 francofoni si 4 italofoni. Cea mai veche armata din lume., infiintata in 1506 odata cu recrutarea mercenarilor elvetieni de catre papa Iuliu al II-lea, este deschisa numai catolicilor. Sambata, noii halebardieri au ascultat textul juramantului, rostit de capelanul unitatii, in prezenta familiilor si a celor mai inalti reprezentanti ai Confederatiei Helvetice: ”Jur sa-l slujesc credincios, loial si cu buna credinta pe Suveranul Pontif si pe succesorii sai legitimi, sa-mi dedic pentru ei toate fortele, sacrificandu-mi, daca este nevoie, viata pentru apararea lor”. Pentru a fi membru al Garzii (in general pe o perioada de doi ani) trebuie, fireste, sa fi elvetian, catolic practicant, celibatar, cu varsta intre 19 si 30 de ani si avand o inaltime de minimum 1, 74 metri.