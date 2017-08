Societatea civila: Nu exista politicieni salvatori

Lansata pe post de Alba ca Zapada a politicii romanesti, USR si-a dezamagit in ritm alert fanii distrugand totodata si mitul politicianului salvator.

Confirmarea a venit din randul societatii civile, de la liderul Platformei Actiunea Civica a Tinerilor, Sebastian Burduja. Care se plange deschis de USR, despre care spune ca a ajuns in Parlament ca urmare a promisiunilor facute de reformare a clasei politice si a sfarsit dupa doar cateva luni prin ”a vana voturi”. Iar dovada ca USR este preocupata doar de vanarea sustinatorilor este faptul ca Uniunea refuza sa se pozitioneze ideologic la dreapta sau la stanga, spune Burduja. Acesta recunoaste ca o schimbare adevarata este greu de facut in Romania, data fiind reticenta ”oamenilor buni” de a se implica in politica, si nici nu ezita sa demoleze in context mitul ”salvatorilor”. ”In solutii salvatoare nu mai crede nimeni (nici macar eu) si nici in lideri salvatori. Trebuie sa ne unim cu totii ca o natiune (nu ca o populatie), sa avem un proiect clar de tara”. In plus, liderul PACT acuza apetenta manifestata de politicieni (fie ei si oameni proaspat intrati in sistem) pentru ”victorii rapide, facile”. Dezamagit de evolutia politica a prospaturilor din USR, Burduja a renuntat la sperantele nutrite in formatiuni politice noi, curate si dedicate interesului general si militeaza acum pentru o educatie adevarata, ”pe bune”, a noilor generatii. Generatii care sa nu se bazeze pe salvatori gen Nicusor Dan, care apar peste noapte si se autodetoneaza in cateva luni.