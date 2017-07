Socant! Copii coborati pe franghii dupa blocarea telegondolei

Momente dramatice pentru zeci de persoane ramase suspendate in telegondola din Koln, deasupra Rinului, la o inaltime de 40 de metri. Echipele de interventie au fost nevoite sa aduca la sol femei si copii pe franghii, unii dintre micuti fiind teribil de speriati. Incidentul s-a petrecut duminica, imediat dupa ce una dintre nacele a lovit un stalp de sprijin a instalatiei, iar celelalte s-au oprit automat. Nu mai putin de 32 de cabine ale telegondolei din Koln erau in functiune in acel moment, acestea transportand 85 de persoane, dintre care 20 de copii. Pasagerii care s-au aflat in nacelele ajunse in apropierea solului au fost mai usor de recuperat, dar cei ale caror cabine s-au oprit brusc deasupra apei au fost nevoiti sa astepte si cateva ceasuri pentru a fi salvati, in ciuda inaltimii si a caldurii sufocante. Doua persoane, inclusiv o femeie gravida, au acuzat probleme circulatorii, fiind transportate la spital. CEO-ul companiei care administreaza telegondola din Koln si-a cerut scuze pentru incident, subliniind ca Rheinseilbahn era unul dintre cele mai sigure moduri de transport din oras.