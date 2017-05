Soc: romanii se omoara cu medicamente !

Intr-un sinistru top al modurilor prin care cineva vrea sa-si puna capat vietii, sinuciderile cu medicamente se afla in Romania pe locul trei, dupa spanzurare si saltul de pe inaltimi sau in fata vehiculelor sau trenurilor.Daca ultimele doua cazuri nu pot fi controlate, in schimb foarte multe persoane au acces la produsele vandute la liber in farmacii, care luate in exces ajung la doza letala.

„Din datele Institutului National de Medicina Legala Mina Minovici, reiese ca anul trecut, sinuciderea prin intoxicatii medicamentoase si alte substante ocupa locul trei intr-un clasament al deceselor prin acte suicidare. Pe primul este loc spanzurarea, pe locul doi, in crestere evidenta, precipitarea de la inaltimi sau in fata vehiculelor – trenuri, masini, si pe locul trei intoxicatia. Foarte multa lume are acces la mijloace care pot sa devina letale, respectiv la medicamente si produse care, luate in exces pot sa depaseasca doza terapeutica si sa ajunga la doza toxica, la doza letala. Astfel de produse sunt vandute la liber in farmacii, deci nu necesita retete speciale, ci doar retete simple, precum ar fi antiinflamatoarele nesteroidiene, antibioticele, ca sa nu mai vorbesc de paracetamol, care se vinde la liber”, spune Doina Cosman, presedintele Aliantei Romane de Preventie a Suicidului (ARPS). Cosman a subliniat ca persoanele care vor sa se sinucida au la dispozitie informatiile furnizate de internet, publicate chiar in scop stiintific, cu ajutorul carora pot calcula ce doza de medicamente este mortala. Si Marea Britanie ar avea o problema similara: dupa ce s-a constatat ca au crescut tentativele de sinucidere cu paracetamol s-a introdus o regelmentare care reduce numarul de pastile din pachetele vandute in farmacii.