Soc: Euro se apropie de 5 lei!

Leul se face tot mai mic in fata monedei europene, care a atins ieri un nou nivel record: 4,6495.

Acest curs de referinta a fost anuntat, ieri, de Banca Nationala si el a depasit recordul inregistrat pe 3 august 2012 – 4,6481 lei un euro. La fel ca in 2012, deprecierea leului a fost precedata de mari tensiuni politice si sociale. Cu cinci ani in urma razboiul purtat de USL cu Traian Basescu a scindat societatea si a provocat o adevarata criza interna. Astazi, romanii sunt involburati de masurile fiscale impuse de Guvernul PSD si de batalia purtata in interiorul si in jurul Justitiei.

Deprecierea leului si protestele merg mana in mana

Cert este ca leul a luat-o la vale cu vreo saptamana in urma, concomitent cu reluarea protestelor in strada. Proteste provocate de aceasta data de modificarea Codului Fiscal intr-o forma criticata atat de patronate cat si de sindicate. Si mai rau este ca unii analisti avertizeaza ca deprecierea leului nu se va opri, ca euro bate pragul de 4,7 lei si ca nu ar fi exclus ca moneda europeana sa ajunga chiar la cinci lei in 2018. O situatie absolut dezastruoasa pentru cei mai multi dintre romani din moment ce deprecierea leului determina si cresterea inflatiei (deci a preturilor) plus tensiuni suplimentare pe piata dobanzilor. Chestionat pe tema, Calin Popescu Tariceanu spune ca ar putea fi vorba de ”un atac asupra leului”, mai ales ca astfel de actiuni au mai avut loc in trecut: ”Nu sunt bancher, nici economist, dar cititi declaratia Guvernatorului BNR cu privire la modul in care a fost manipulat ROBOR pe cursul de schimb. Este vorba de actiuni speculative, determinate de cei care incearca ca parte a unei campanii de a afecta situatia economica. Poate fi un atac asupra leului si in anul 2008 a fost un atac masiv pe leu pe care BNR l-a contracarat”.