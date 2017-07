Soarta Europei se joaca la Bucuresti!

A trecut atat de putina vreme de cand dezvaluiam ambitiosul plan, practic singurul de tara de un asemenea nivel, ca statul roman sa devina, prin intermediul puternicei companii TRANSGAZ, un adevarat lider regional pe piata gazelor. Si implicit un jucator important in domeniul securitatii energetice a intregii Europe. Numai ca, totodata, avertizam si ca Moscova nu va sta cu mainile in san si ca este de asteptat ca imperiul GAZPROM sa apese pe „butoanele” subterane. Asta inainte ca americanii de la EXXON, dar si alti giganti economici internationali sa demareze in Marea Neagra si in Romania cele mai mari investitii din aceasta parte a lumii.

Iar saptamana trecuta a fost una cruciala pentru avansarea BRUA, considerat cel mai mare proiect de infrastructura derulat pe teritoriul Romaniei in ultimele decenii. Astfel ca, zi dupa zi, TRANSGAZ a semnat pe banda rulanta protocoale concrete de colaborare cu partenerii de transport de gaze din Grecia, Bulgaria, Serbia si altor state europene, avansandu-se totodata si pe drumul integrarii energetice a Republicii Moldova. Numai ca „ofensiva balcanica” declansata si finalizata cu succes de Ion Sterian, directorul general al celor de la TRANSGAZ si artizanul BRUA totodata pare sa-i fi scos din minti pe rusi, GAZPROM simtind astfel ca le piere pamantul de sub picioare. Iar tocmai cand se inchidea o saptamana atat de prolifica pentru BRUA, TRANSGAZ si statul roman totodata, Moscova si-a aruncat „buzduganul” unguresc in portile Comisiei Europene. Astfel ca, dupa ce a parafat toate protocoalele de pana acum, operatorul maghiar FGSZ i-a lasat cu gura cascata pana si pe influentii comisari europeni de la Bruxelles, pe care i-a instiintat ca nu mai doresc ca gazoductul BRUA sa mai ajunga si in Austria. Ceea ce inseamna ca, din acest moment, securitatea energetica a Uniunii Europene este in pericol, iar clasa politica romaneasca, demnitarii romani si toate institutiile oficiale de la Bucuresti sa faca de indata front comun pentru apararea BRUA, proiectul energetic care, pe langa miza economica propriu-zisa uriasa, poate deschide si usa marilor investitii americane in tara noastra.

Ofensiva balcanica

Cu doar cateva zile in urma, TRANSGAZ a organizat la Bucuresti un eveniment international fara precedent, in fapt o intalnire dintre reprezentantii operatorilor sistemelor de transport gaze naturale din Grecia – DESFA, Bulgaria – BULGARTRANSGAZ, Romania – TRANSGAZ, UNGARIA – FGSZ si ICGB, compania responsabila pentru dezvoltarea, construirea si operarea interconectarii Grecia –Bulgaria. Iar in acest cadru, spre disperarea GAZPROM-ului, cel mai puternic sustinator financiar al regimului de la Moscova, a fost semnat Memorandumul de intelegere privind coridorul vertical de transport al gazelor naturale, la intalnire participand si reprezentanti ai unor companii cu care TRANSGAZ are relatii excelente de colaborare, cum ar fi EXXON MOBIL, OMV Petrom, SOCAR Romania, Black Sea Oil and Gas sau Deloitte Romania. Mai mult chiar, directorul general Ion Sterian a reusit sa dea si o noua lovitura prin memorandumul semnat de catre TRANSGAZ cu JP Srbijagas din Serbia.

Ultima carte a Moscovei

Se spune ca prezenta EXXON in Marea Neagra si implicit in Romania este importanta pentru tara noastra nu doar din punct de vedere economic, dar si strategic, reprezentand cea mai mare investitie americana de la noi. Iar pentru a intelege mai bine ce inseamna EXXON este suficient sa amintim ca Rex Tillerson, actualul secretar de stat al Administratiei Trump a fost numit pe acest post direct din staff-ul companiei americane. Iar cum gazele din rezervele uriase ce vor fi extrase de catre EXXON sau alti giganti petrolieri din Marea Neagra ar fi urmat sa fie interconectate pe teritoriul tarii noastre tot cu gazoductul BRUA si de aici transportate mai departe in Austria si toata Europa Occidentala, Rusia si-ar pierde astfel singura metoda de negociere din ultimii ani: santajul energetic la adresa Europei. Astfel ca, nu cu multa vreme in urma, prin „sageata” de la Budapesta, ministrul ungar de Externe, Peter Szijarto, se anunta o varianta de alimentare a Ungariei cu gaze rusesti, prin Serbia si Bulgaria. Cum insa operatorii din cele doua tari slave tocmai semnasera memorandumul cu TRANSGAZ, probabil ca GAZPROM si-a dat seama ca nu mai are timp si a decis sa joace ultima carte pe care o mai pastra in maneca. Insa santajul cu manta, prin intermediul FGSZ ar putea fi o arma cu doua taisuri pentru GAZPROM, daca americanii, comisarii Uniunii Europene si statele est-europene vor face front comun, acestea putand taia acum cu totul, prin intermediul BRUA, „nodul gordian” cu care Moscova tinea legata securitatea energetica a Europei.

BRUA merge inainte!

Desi socul anuntului de la Budapesta nu avea cum sa nu fie resimtit, insasi Comisia Europeana fiind luata prin surprindere de catre intentia santajista a Ungariei de a opri pe teritoriul sau gazoductul BRUA care trebuia sa ajunga pana in Austria, TRANSGAZ a reactionat rapid, dand imediat asigurari, prin directorul general Ion Sterian ca „ BRUA are mai multe faze iar BRUA 1 nu este in niciun fel de pericol”. De asemenea, Sterian a subliniat ca „ suntem in faza de finalizare a licitatiilor si, in octombie, de desemnare a ordinii de incepere a lucrarilor. Nu este pus in pericol contractul de finantare de 180 milioane de euro, acordat de catre Comisia Europeana. Omologul TRANSGAZ din Ungaria , FGSZ a luat decizia de investitie in martie, prin care confirma la capacitate ferma de river-flow intre Ungaria si Romania de 1,75 miliarde de metri cubi”. Ce-i drept, ingrijorarea dupa anuntul Budapestei vine in legatura cu BRUA 2, care ar trebui sa ajunga de la capacitatea de 1,75 mld. de metri cubi pe an la 4,4 mld. de metri cubi. Cu toate acestea, directorul general al TRANSGAZ a precizat ca „FGSZ ne-au adus la cunostinta ca ei vor confirma capacitatea ferma la granita Ungaria – Romania de 4,4 mld. de metri cubi, dar vor redimensiona investitiile pe teritoriul Ungariei, afirmand ca ei au capacitati existente de transport”. De remarcat ca imediat dupa ivirea acestei probleme, la nivelul companiilor TRANSGAZ si ANRE s-a format un comandament care analizeaza deja toate implicatiile pentru Romania. Iar TRANSGAZ a si informat deja Comisia Europeana, printr-o scrisoare oficiala, cu privire la pozitia FGSZ. Insa, mai mult ca niciodata, tinand cont de ceea ce inseamna BRUA nu doar pentru economia tarii, dar chiar pentru securitatea Romaniei, ar fi cazul ca sa nu fie lasati singuri cei implicati in acest proiect. Iar de la Guvern pana la Parlament si de la Presedintie pana la europarlamentarii romani de la Bruxelles, cu totii sa sprijine cel mai important proiect international care se deruleaza in tara asta. Caci, daca BRUA esueaza, atunci nici ca mai putem macar visa la alte sanse si putem spune „by-by” si marilor investitii americane. Asa ca BRUA trebuie sa mearga inainte, mai ales ca primele semnale arata ca americanii nu isi vor schimba pozitia si vor oferi sprijn in cadrul acestui parteneriat strategic. Iar cum si de la Bruxelles nu se va „inghiti” prea usor aroganta maghiara, lobby-ul romanesc, la orice nivel, trebuie sa fie „liantul” pentru o pozitie comuna in vederea declararii „independentei energetice” a Europei in fata unei Federatii Ruse tot mai disperate ca tocmai ce este pe cale sa pierda „razboiul gazelor”.