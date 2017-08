Soarecii din Parlamentul britanic provoaca daune de peste 170.000 de dolari

Anual, rozatoarele care si-au gasit culcus in Palatul Westminster de secole distrug temeinic tot ce le iese in cale si e bun de ros. Cu toate masurile luate, pofta soarecilor este greu de stavilit.

Ce poate roade un soarece? Cabluri de telefon, de calculator, orice circuit, mobiler, draperii, tapiserii, hartii, in fine, tot ce vrea el. Masurile luate de administratori nu au rezolvat mare lucru.

Deratizare cu rezultate zero

Cu toate acestea, pagubele nu sunt foarte mari, daca le raportezi la cele din Parlamentul Romaniei. 57 de milioane de lei ne-au costat numai deputatii. Aproape 13 milioane de euro, din care aproape 270.000 de euro sunt numai deplasarile in strainatate. Deplasari despre care nu exista date publice, pe ce si pentru ce s-au cheltuit banii. Si nici cat de eficiente au fost aceste deplasari. Cu ce ne-am ales dupa vizita in China sau Kazahstan, cele mai costisitoare? Pare a fi secret din moment ce nimeni nu vorbeste. Diferenta pana la 13 milioane de euro o reprezinta salariile, cazarea, transportul, telefonia mobila, bunuri si servicii, cheltuieli cu personalul si birourile parlamentare. Asta, in primele sase luni. In mod evident, pana la sfarsitul anului suma va creste. Pofta parlamentarului roman de a roade la buget este direct proportionala cu numarul de mandate. Iar interesul de a cumula cat mai multe mandate este legat de pensia speciala cu care se va alege. Soarecii englezilor, ca si parlamentarii romani, sunt vesnici si de neoprit. Ii uneste apetitul de a roade tot ce le iese in cale si de a-si face provizii prin cotloanele lor. Din pacate, deratizarea la romani se face o singura data la patru ani. Cu rezultate zero.