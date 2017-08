Soacra Hans Klemm ne umbla iar in cratite

Ambasadorul Hans Klemm a fost la film. Eu nu, sau nu la acelasi film, pentru ca avem gusturi diferite. Lui ii plac filmele in care soldatii americani sunt eroi, cred eu, mie imi plac filmele cu eroii mei, care nu sunt identici cu ai lui. Lui Klemm ii plac filmele in care joaca el, ca ambasador, mie imi plac filmele in care ambasadorii sunt ponderati si nu-si baga nasul prin bucataria mea romaneasca. Lui ii plac filmele in care el da lectii, or mie nu-mi plac lectiile si prelegerile lui.

La sfarsitul saptamanii care abia a trecut ambasadorul Klemm a participat la Festivalul de Film si Istorii de la Rasnov. Pe mine chiar nu ma intereseaza ce l-a atras acolo. Treaba lui. Cert este insa ca pe pagina de Facebook a Festivalului a aparut varianta in limba engleza a creatiei lui ganditor-artistice.

Despre ce vorbim?

Tema de dezbateri a Festivalului se referea la globalizarea populismului. Bineinteles ca Excelenta Sa nu se referea la politicile populiste ale Angelei Merkel si ale lui Jean-Claude Juncker in privinta prasirii in Europa a migrantilor. Nu, ambasadorul batea apropouri nici macar discrete catre PSD, invelite in fraze atat de diplomatice incat mai avea putin si scapa haturile din mana. „Populismul nu poate deveni nociv cand institutiile care aplica echilibrul puterilor functioneaza, cand alti actori din societate (presa, societate civila si altii) franeaza tendintele autoritariste. Am vazut ce a reusit sa faca societatea civila iarna trecuta in Romania”. Ups! Ia stai asa! Despre care institutii care aplica echilibrul puterilor in societate vorbim noi aici? La care tendinte autoritariste face referire Excelenta Sa? Ale cui? Si fata de cine? Si, ca sa fie masa bogata, ce a reusit sa faca societatea civila in iarna?

Iar Ordonanta 13?

Eu nu am vazut decat haos, debandada si un spectacol dizgratios pana la voma. Si, ca tot veni vorba de populism, mai usor de remarcat ar fi fost gestul presedintelui Iohannis, de a cobori in strada si a instiga multimea prin discursuri din astea pline de… pline de… cum i-ati zis? Populism? Bravo! Asta voiam sa aud. Nu stiu la ce film se uita ambasadorul Klemm in iarna, dar romanii au vazut ca asa-zisa societate civila era, de fapt, cea care turna gaz pe foc. Cum a franat ea tendintele autoritariste? Instigand in continuare? Si mai aflu din discursul domnului Klemm ca presedintele Iohannis a facut totul pentru a opri Ordonanta 13. La chestia aia cu datul buzna in sediul Guvernului, neinvitat, ca vechilul pe mosie, va referiti? La anchetele incepute de procurorii despre care chiar ministrul de Justitie spunea ca si-au depasit atributiile legale, ca investigatiile lor reprezinta un derapaj de la lege si ca s-a sarit calul? Nu stiu cine ii face ambasadorului Klemm traducerile, dar macar sa-i deseneze pe hartie sau pe perete ca s-a stabilit ca Ordonanta 13 a fost legala, daca nu intelege prea bine. In rest, Excelenta, ma bucur ca suntem prieteni si parteneri, dar nu imi place ca, atunci cand gatesc, sa-mi ridice cineva capacele oalelor si sa-mi stabileasca gustul fripturii si aroma sosului, mai rau ca o soacra.