Smardoiul Marcel Prodan, condamnat la inchisoare cu suspendare

Marcel Prodan, fostul impresar al Alexandrei Stan, a fost condamnat definitiv la sapte luni de inchisoare cu suspendare, pentru bataia pe care i-a aplicat-o cantaretei in iunie 2013, si a fost obligat la plata catre aceasta a 25.000 de euro, daune morale.

Magistratii Curtii de Apel Constanta l-au condamnat, miercuri, pe Marcel Prodan, la sapte luni de inchisoare, pentru savarsirea infractiunii de loviri sau alte violente, si au suspendat conditionat executarea pedepsei inchisorii. De asemenea, instanta l-a obligat pe Prodan sa-i plateasca Alexandrei Stan daune morale, majorand suma de la 10.000 de euro, cat acordase prima instanta, la 25.000 de euro. Decizia instantei este definitiva. Artista a ajuns la spital cu echimoze, in data de 15 iunie 2013, dupa ce a fost batuta de Prodan. Cei doi au fost gasiti pe marginea unui drum national din Constanta de catre un echipaj al Serviciului Politiei Rutiere, care a transportat-o pe cantareata la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Constanta. Aici ea a fost tratata in Unitatea de Primiri Urgente, dupa care a fost lasata sa plece acasa. Ulterior, Alexandra Stan s-a internat in Spitalul din Medgidia, unde, pe langa investigatiile clinice, a mers si la sedinte de consiliere psihologica.