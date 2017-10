Slujba de pomenire a victimelor incendiului din Colectiv (VIDEO)

In ziua in care se comemoreaza doi ani de la incendiul devastator care a curmat zeci de vieti, memoria victimelor va fi pomenita in cadrul unor ceremonialuri savarsite de catre reprezentantii Bisericii Ortodoxe.

In jurul orei 11.30 a inceput slujba de pomenire, in curtea Bisericii “Sfantul Nicolae” -Brosteni, lacas aflat in apropierea clubului in care s-a produs nenorocirea. Slujba a fost oficiata de Parintele Timotei Prahoveanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Bucurestilor.

De la ora 12 urmeaza sa se savarseasca o rugaciune, de aceasta data la monumentul din fata clubului, din cate s-a anuntat din directia Patriarhiei.

Au fost 64 de tineri care au murit, dupa ce flacari puternice au inghitit, in cateva minute, clubul din sectorul 4, in care avea loc un concert. Un altul, iubitul uneia intre tinerele care a plecat mult prea devreme din aceasta lume, a murit in vara. S-ar fi sinucis, distrus de durere.





sursa foto/video: Facebook- Trinitas TV