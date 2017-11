”Sistemul”, miluit cu bani de rate

Mai multi parlamentari pesedisti, in frunte cu Mihai Weber, propun ca banii dati de stat politistilor si cadrelor militare pentru plata chiriei sa poata fi folositi la achitarea ratei pentru locuinta.

Beneficiari ai noii legi urmeaza sa fie cadrele din MAI, MApN, SRI, SIE, STS si SPP – deci angajatii asa numitelor institutii de forta. Initiatorii sustin ca toti acestia trebuie ”recompensati proportional cu rolul si locul pe care il ocupa in societate”, motiv pentru care vor sa le faciliteze achizitionarea unei locuinte. Si asta pentru ca multi angajati ai institutiilor enumerate sunt mutati, in interesul serviciului, in alte localitati decat cel in care domiciliaza, motiv pentru care sunt obligati ori sa inchirieze, ori sa-si cumpere o locuinta. Propunem ca suma compensatorie acordata cu titlu de chirie cadrelor vizate sa poata fi utilizata de catre acestea fie in vederea achitarii chiriei, fie in vederea achitarii ratei (fractiunii din rata) pe care o platesc pentru achizitia unei locuinte. In considerarea realitatilor contemporane vizand deficitul de cadre si plecarea acestora din sistem (pensionari masive), opinam ca este necesar un set de masuri pentru loializarea acestui acestui personal”, pledeaza parlamentarii PSD care sustin acest proiect de lege. In ceea ce priveste cuantumul sumei propuse, compensatia lunara pentru chirie/rate locuinta ar putea fi de 50% din salariul de baza.