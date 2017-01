Sistemul isi varsa rahatul in capul lui Basescu

Ultimele dezvaluiri ale lui Sebastian Ghita scot la lumina un personaj hidos, macinat de ura si de setea de razbunare, care se zbate furios ca nu-si mai poate decapita dusmanii. Sistemul, creat de el in fond, i-a incurcat rau drumurile si, acum, ii varsa in cap oala cu dejectii. E abia inceputul.

Un joc ingenios, pana la urma. L-au lasat sa-si teasa, ani de zile, panza de paianjen, dupa care l-au imbrancit in ea. Cu fiecare zbatere, Basescu nu face altceva decat sa se incurce si mai tare.

Ia uite unde era salvatorul natiunii

Cand presedintele Camerei Deputatilor si seful partidului aflat la putere cere ca dezvaluirile despre Traian Basescu sa fie lamurite, iar Parchetul chiar s-a apucat de treaba, este limpede ca lucrurile nu vor ramane in voia sortii. Undeva, un contabil a adunat si inca mai aduna toate ticalosiile puse la cale de predecesorul lui Iohannis. Apoi, la momentul oportun, le va insira pe masa, ca judecatorii sa decida. Pe de alta parte, este lesne de inteles ca dezvaluirile despre potlogariile de care este acuzat Basescu nu pot proveni decat din interiorul Sistemului. Nimeni din afara nu avea si nu are acces la informatii atat de sensibile, gen aranjatul dosarelor prin care incomozii sau potentialii dusmani sa dispara la puscarie sau sa fie compromisi definitiv. La fel si cei care il nesocoteau sau il dispretuiau pe marele presedinte-jucator. A manarit (caci nu exista termen mai potrivit) Basescu dosarul ICA-Telepatia, prin oameni potriviti, incat Voiculescu s-a ales cu 10 ani de inchisoare? De ce nu ar fi facut-o? Ca a fost arestat si condamnat un judecator pe care l-a mancat in c…, constiinta adica, sa declare ca nu vede cum il poate condamna pe Mogulul Antenelor, ca au mai cazut si multe capete nevinovate, chiar nu mai are importanta. Dusmanul Voiculescu a disparut la mancatoarea de oameni! Triumful mizerabil al unui impostor politic care inca pozeaza in salvatorul natiunii!

Nu faceti valuri!

Este Sebastian Ghita omul Sistemului sau face parte din el? Da, in mod cert, indiferent de varianta. Daca nu el, cine sa faca dezvaluirile uluitoare despre intentiile lui Basescu de a desfiinta, in timp, presa vorbitoare de rau la adresa lui? Plus alte magarii care i-ar demonstra adevaratul chip. Si nu putine. Paracliserul de la biserica cimitirului Bolovani? Si apoi, de ce nu ar fi Ghita cel mai bun martor care poate depune impotriva individului? Genul de martor tinut la fereala de ochii lumii, dar care apare atunci cand e nevoie de el. De ce abia acum? Pentru ca Basescu a incalcat limitele posibilei conventii „uita si taci”, iar Sistemul isi ia masuri de precautie. Pentru ca, ambetat de taria puterii, dar si ingrozit ca i se apropie funia de par, a sarit calul si si-a manifestat dispretul fata de Sistem. Iar Sistemul, chiar daca are si el ticalosii lui, nu este compus, majoritar, din prosti sau cinici fara motivatie, si se pricepe ca nimeni altul la inchis gura razvratitilor. Nu este exclus nici ca gastile lui Ghita din Sistem sa se bata cu gastile inca fidele Sistemului, dar, indiferent de situatie, Basescu tot la mijloc a cazut. Replica lui, ca dezvaluirile lui Ghita sunt rupte din context, este dovada si de prostie, dar si de frica. Despre ce context vorbim, caci faptele imputate s-au petrecut pe vremea cand era presedintele tarii. Si atunci? Daca el nu stia nimic, desi incepe a i se dovedi implicarea, cine sa stie? Scufundat in rahatul pana la barbie turnat in capul lui de Sistem, Basescu nu mai poate face altceva decat sa strige: nu faceti valuri!