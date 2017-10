Sindicatele se ”solidarizeaza” cu Guvernul

Sindicalistii din sanatate au iesit ieri in strada, satui de minciunile servite timp de zece luni de actualii guvernanti.

Chiar daca toata lumea s-a prins ca ”biblia PSD” nu este cu nimic mai breaza fata de obisnuitele promisiuni electorale, oamenii le cer guvernantilor PSD sa-si tina cuvantul si sa le dea lefuri si pensii majorate. Asta dupa ce, din toata mierea promisa, romanii bugetari s-au ales cu salarii marite cu 3-4 procente iar restul doar cu majorarea tuturor preturilor ca urmare a cresterii pretului la combustibili, energie electrica si gaze. Majorare care ii afecteaza inevitabil si pe bugetarii, fapt care nu le permite sa se bucure nici macar de acei cativa banuti primiti de ei in plus. Basca, toti romanii la gramada s-au trezit cadorisiti si cu noi impozite. Dupa ce au dat-o in bara cu majorarea lefurilor existente, pesedistii au mucit-o si cu indreptarea nedreptatilor la zi prin modificarea grabnica a legilor referitoare la salarii si pensii. Sucita si invartita pana nu a mai inteles nimeni nimic din ea, legea salarizarii unitare a ramas in coada de peste pana cand romanii vor accepta trecerea intregii poveri a impozitarii salariului pe umerii lor. In plus, continua si controversele legate de acordarea sporurilor si a tichetelor de masa si de plata garzilor suplimentare efectuate in sistemul sanitar. Legea pensiilor a avut o soarta si mai trista: constatand ca nu au bani, guvernantii au expediat-o pur si simplu pe agenda anului viitor. Problema e ca de pensii au scapat guvernantii dar nu si de romanii prospat treziti la realitate.

Taxa de solidaritate, bagata pe gat sub pretextul UE

Introducerea unei noi taxe de solidaritate a involburat opozitia. ”Va mai fi o taxa de 2% care va reveni angajatorului, se aplica si in sistemul de stat si in mediul privat. Exista o directiva europeana care ne obliga sa aplicam un anumit procent fondurilor de salarii”, a sustinut ministrul Finantelor, Ionut Misa. ”Domnul Misa de la Finante debiteaza minciuni cu gratie: nu exista in legislatia europeana obligatia acestei taxe! Guvernul PSD a tocat nu doar ce avea, dar a cheltuit mult peste ce avea, ca sa dea cresteri, pe care acum le acopera din taxe noi, cum este inventia cu taxa de 2% de solidaritate. Sunt taxe de solidaritatea cu prostia si incapacitatea Guvernului!” a ripostat liberalul Cristian Busoi.