Simona Halep paraseste Australian Open!

Desi cotata drept a patra favorita a turneului, Simona a fost invinsa, in primul tur, fara drept de apel, de americanca Shelby Rogers(locul 52WTA) cu 6-3, 6-1. Irina Begu si Sorana Carstea s-au calificat in turul secund. Patricia Tig, invinsa in 53 de minute!

Dupa o ora si 15 minute, Simona a cedat meciul, dupa ce a cerut interventia medicului dupa primele doua seturi, acuzand dureri la genunchiul stang.

“Am simtit durere la genunchi. Mi-a fost dificil in setul al doilea sa ma misc pe teren, dar ea(S.Rogers, n.r.) a meritat victoria. A fost agresiva si a lovit mingea foarte puternic”, a declarat Halep. Simona va primi, pentru participare, 10 puncte WTA si 50.000 de dolari australieni.

Irina Begu(29WTA)a reusit calificarea in turul secund, cistigand in fata kazahei Iaroslava Svedova, cu 5-7, 6-3, 6-4, in 2 ore si 18 minute. In urmatorul meci, Irina o va avea adversara pe castigatoarea dintre Kristina Pliskova(Cehia) si Viktorija Golubic(Elvetia). Si Sorana Carstea a trecut de rusoaica Irina Hromaceva, in doua seturi, 6-2, 6-1, si va juca cu Carla Suarez Navarro(Spania)sau cu slovaca Jana Cepelova. Dezamagire si pentru Patricia Tig: romanca a fost invinsa in doar 53 de minute(6-0, 6-1) de portoricana Monica Puig, actuala campioana olimpica.

Ilie Nastase, capitanul nejucator al echipei de Fed Cup a Romaniei s-a declarat nemultumit de eliminarea Simonei Halep, dar si ingrijorat de accidentarea ei: “Rezultatul Simonei(…) nu este unul bun. Nimeni nu poate fi multumit cu eliminarea in primul tur. Daca ea a zis ca e accidentata, atunci trebuie sa o credem ca e accidentata. Ea a mai fost si in trecut si eu i-am zis si atunci sa se opreasca, sa ia o pauza si sa isi rezolve definitiv problema medicala. Asta e.”