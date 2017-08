Simona Halep, panicata in avion

Jucatoarea de tenis le-a marturisit jurnalistilor americani ca a avut parte de o calatorie cu peripetii intr-un avion privat de mici dimensiuni, de la Toronto (Canada) la Cincinnati (SUA), unde va participa in aceasta saptamana la turneul WTA de categorie Premier 5.

Dupa ce a intrat in panica din cauza claustrofobiei, Simona a renuntat la calatoria cu jet-ul particular la Buffalo si cei 700 de kilometri ramasi pana la Cincinnati i-a parcurs cu masina, impreuna cu antrenorul Darren Cahill. “Darren mi-a spus ca este complicat sa luam un zbor normal. Asa ca m-a intrebat daca nu as vrea sa luam un avion privat. Pentru prima data in viata mea am spus <ok, hai sa-l luam>. El a aranjat totul. Am ajuns cu cinci minute inainte si totul a fost ok. Insa cand am vazut avionul, am fost speriata, ca sa fiu sincera. El mi-a spus sa fiu linistita, o sa fie in regula. A trebuit sa oprim la Buffalo, pentru formalitatile vamale. Am spus ca e suficent un zbor de 30 de minute. Nu mai merg cu avionul ala. Asa ca am lua o masina si am venit cu ea. Avionul era prea mic, aveam o senzatie de claustrofobie. Simteam ca nu am aer, era frig. Eram alba la fata, rece si am spus ca e prea mult pentru mine. Fizioterapeutul si antrenorul de fitness au venit cu avionul acela si eu am venit cu Darren. Bietul Darren. Imi pare rau pentru el. A fost relaxant, dupa acel avion. Eu am condus doua ore, el patru. Peisajul de pe drum a fost frumos. Si drumul a fost linistit. Avionul se misca prea mult. A fost mai bine pe pamant, a declarat Halep. A doua jucatoare a lumii a spus ca nu va mai zbura niciodata cu un avion “atat de mic”.