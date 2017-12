Simona Halep a devenit sponsor. La hochei!

De senzatie, Simona Halep sponsorizeaza o echipa de hochei pe gheata! Aceasta s-a petrecut la sugestia lui Tiriac, dar omul de afaceri a trebuit sa-i indeplineasca Simonei un moft pentru a o convinge sa accepte provocarea.

Simona Halep s-a asociat cu Ion Tiriac, iar liderul din WTA finanteaza o echipa care ii porta numele in campionatul de hochei dedicat juniorilor, organizat de fostul tenismen la Telekom Arena. Inainte de a intra in afaceri cu mentorul ei, Halep a pus o conditie importanta: “Inca de la inceput, Simona Halep a spus ca vrea o echipa de fete, toate imbracate in roz. A dat banii pentru tricouri, banii pentru tot!” , a declarat Ion Tiriac. Tiriac a acceptat cerintele Simonei, iar echipa constantencei a jucat in weekend primul meci. Fetitele au remizat cu o echipa masculina, reusind sa o faca mandra pe Halep.

Iubita de fani

Ce sa vezi, Simona, liderul clasamentului mondial, a fost nominalizata alaturi de alte 25 de jucatoare in ancheta pentru 2017 WTA Fan Favorite, adica pentru pozitia de cea mia iubita jucatoare de tenis. Poloneza Agnieszka Radwanska a castigat distinctia in ultimii sase ani. “Imi iubesc cu adevarat fanii si apreciez aceste premii. Cred ca trebuie sa ii intrebam pe ei de ce ma voteaza, dar sper ca voi reusi sa castig din nou”, a declarat Radwanska anul acesta, cand a fost intrebata cum de a reusit sa cucereasca atat de multe premii de favorita a fanilor. Cu pretentii la acest titlu se mai inscriu americanca Serena Williams, Simona Halep si daneza Caroline Wozniacki. Fanii tenisului isi pot vota favorita din 2017 pe site-ul WTA, castigatoarea urmand sa fie anuntata vineri, 15 decembrie.