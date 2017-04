Sieranevada, cel mai premiat film romanesc al anului

Marele castigator al editiei din anul acesta a Galei Premiilor Uniunii Cineastilor din Romania (UCIN) a fost filmul „Sieranevada” regizat de Cristi Puiu.

„Sieranevada” a fost recompensat cu Marele Premiu si Trofeul UCIN, precum si premiul pentru regie si scenariu (acordat lui Cristi Puiu), premiul pentru rol secundar feminin (acordat Anei Ciontea, in rolul Ofeliei), premiul pentru rol secundar masculin (acordat postmortem lui Sorin Medeleni, in rolul lui Toni), si premiul pentru interpretare feminina (acordat Danei Dogaru, in rolul Nusei). Tot in cadrul Premiilor UCIN, Cristi Puiu a primit pentru „Sieranevada” Premiul Asociatiei Criticilor.

