Sia, goala in ciuda hackerilor

Sia a publicat o poza in care apare goala, dupa ce niste hackeri au anuntat ca vand imagini cu ea nud, furate de prin calculatoarele cantaretei. Ca sa nu mai dea bani aiurea curiosii.

Sia, cantareata care nu isi prea lasa fata la vedere nici in concerte si nici in videoclipuri a aflat ca un neicanimeni are poze de vanzare cu ea in fundul gol. Pentru ca verosul individ sa nu reuseasca sa ia banii curiosilor, Sia a postat o imagine cu ea in costumul Evei, si a adaugat un comentariu care suna asa: „Se pare ca cineva incearca sa le vanda fanilor mei fotografii nud cu mine. Pastrati-va banii, uitati-o aici pe gratis. I n fiecare zi este Craciunul (referire la noul album, „Everyday is Christmas“, pe care il va lansa in curand)“. Fanii cantaretei au fost deosebit de incantati de gestul curajos al artistei si au felicitat-o prin numeroase gif-uri amuzante. Sia Kate Isobelle Furler (41 de ani, nascuta la18 decembrie 1975, Adelaide), cunoscuta simplu ca Sia, este o cantareata si cantautoare australiana de muzica downtempo, pop si jazz. Ea a lansat sapte albume de studio si a castigat notorietate internationala la inceputul anilor 2010 multumita unor colaborari cu Christina Aguilera, Flo Rida sau David Guetta.