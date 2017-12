Si vedetele porno se sinucid

August Ames, una dintre cele mai cunoscute actrite de filme pentru adulti, a fost gasita moarta in propria resedinta de sotul ei, Kevin Moore. Ea avea 23 de ani!

August Ames a fost una dintre cele mai de succes actrite de filme pentru adulti din aceasta industrie. Cu toate acestea, hartuirile suferite prin intermediul retelelor de socializare au impins-o sa-si puna capat zilelor. Vedeta in varsta de numai 23 de ani s-a spanzurat, potrivit informatiilor din ancheta. Conform acelorasi surse, August Ames, pe numele ei real Mercedes Grabowski, a recurs la acest gest dupa ce a fost acuzata de homofobie fiindca nu a vrut sa joace intr-o scena cu un actor gay. “Oricine ma va inlocui sa stie ca va filma cu un tip care a facut filme gay”, a scris Ames pe Twitter, lucru care a dus la un val urias de critici. Ulterior, atacata dur, August Ames a precizat ca nu este homofoba. ”Nu imi pun trupul in pericol, nu stiu ce fac in vietile lor private”, a scris fosta actrita. Ultima ei postare a fost o injuratura adresata tuturor celor care au criticat-o. De la debutul ei in 2013, August Ames a filmat peste 270de clipuri. Pentru talentul ei, August Ames a primit doua premii AVN (Adult Video News).