Si UDMR canta la unison cu Tudorel Toader

Udemeristii sunt gata sa sustina, in Parlament, proiectul de modificare a legilor Justitiei in forma propusa de ministrul Toader.

Liderii UDMR si cei ai coalitiei PSD-ALDE au batut palma in cazul trecerii prin Parlament a pachetului care modifica legile Justitiei. Chiar daca ambele parti au acelasi scop, si anume adoptarea propunerilor avansate de Tudorel Toader, este greu de crezut totusi ca UDMR ar da un vot ”pentru” fara a cere un ”bonus” in schimb.

Bonus despre care nu se pomeneste inca nimic dar in mod cert nu poate fi unul serios, pe masura pretentiilor ridicate in mod obisnuit de udemeristi. Si asta pentru ca UDMR deja a facut pasi concreti in sensul dorit de PSD si ALDE, respectiv a depus doua amendamente referitoare, unul, la legiferarea unui prag valoric de 100.000 de lei in cazul abuzului in serviciu si celalalt la eliminarea pedepsei complementare (interzicerea exercitarii dreptului de a ocupa o functie publica) din definitia abuzului in serviciu. Chiar daca telul este comun, o intelegere cu UDMR-ul prinde foarte bine majoritatii PSD-ALDE. Si asta pentru ca, pe de-o parte, Guvernul condus de Mihai Tudose a refuzat sa marseze in directia sustinerii proiectului lansat de Toader iar pe de alta nu sunt excluse reactii adverse venite din exterior. Caz in care PSD ar putea riposta spunand ca proiectul se bucura de un puternic sprijin intern venit inclusiv din partea unor partide aflate in afara arcului guvernamental.