Si personal, dar si trenuri suplimentate, la finele minivacantei de 1 mai

Cu mai mult sau mai putin entuziasm, cei care au plecat din Capitala sau din marile orase pentru a ajunge la mare sau la munte, cele doua poluri ale distractiei de 1 mai, se intorc in prima zi a saptamanii acasa, pentru ca multi incep din nou lucrul, marti dimineata.

Cum aglomeratie a fost si zilele trecute, cand incepea minivacanta de 1 mai, in mod firesc la fel este si la finele perioadei in care romanii s-au bucurat de zilele libere la mare sau pe Valea Prahovei.

Si avand in vedere faptul ca n-au fost putini cei care au ales sa mearga pe litoral sau la munte cu trenul – si aici e vorba indeosebi despre tineri, stiut fiind faptul ca studentii au gratuitate pe calea ferata- peroanele si zona din preajma caselor de bilete s-au aglomerat si luni, la fel cum au fost vineri, spre exemplu.

Anticipand aceasta situatie, reprezentantii CFR Calatori au decis sa suplimenteze nu doar trenurile, ci si personalul feroviar care lucreaza in garile constantene si, respectiv, de pe Valea Prahovei. Din cate au transmis reprezentantii companiei de transport, pe pagina oficiala de Facebook, “trenurile au fost suplimentate cu peste 10 000 de locuri”.

sursa foto: Facebook/CFR Calatori