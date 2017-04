Si la racoare, si cu banii luati

Planurile lui Sebastian Ghita s-au dat peste cap in seara alegerilor parlamentare, cand PRU a ramas de caruta. La fel si imunitatea cu care Ghita spera sa mai tina ”sistemul” in sah daca ar fi castigat un nou mandat.

Ca sa ramana in libertate, inca deputatul platise fara murmur 13 milioane de euro. Bani pe care i-a pierdut definitiv odata cu fuga peste granita si absentarea nemotivata din fata organelor. Realitatea este ca Sebastian Ghita si-a facut gresit socotelile. Orgolios din fire si obisnuit sa i se faca pe plac, a crezut ca banii si vointa lui sunt suficiente pentru a baga PRU in Parlament. Nu a fost asa si rezultatul i-a aruncat toata strategia in aer. O strategie gresita din start pentru ca, in loc sa arunce amar de parale pe o speranta incerta, mai bine isi cumpara un loc eligibil pe listele PSD, ca tot era la moda. Ar fi avut astazi imunitate plus sansa de a-si recupera cautiunea de 13 milioane de euro. Un ”mizilic” dupa care orice om, chiar milionar fiind, plange. Nu mai spunem de un roman! Asa, a devenit un biet fugar gabjit, culmea, de vecinii sarbi intr-un birt aflat la cativa kilometri de granita romana. Extradat sau nu, Sebastian Ghita este un perdant. Chiar daca isi va regla intr-un final problemele penale, aventura l-a costat cat nu merita. A investit bani cu carul intr-o formatiune politica de doi lei si a cadorisit statul cu 13 milioane doar pentru ca a crezut ca banii si informatiile detinute il vor ajuta sa-i joace pe toti. A sfarsit prin a fi el insusi tinut, de sarbi, la racoare si cu buzunarele bine scuturate. Sau altfel spus, si capturat si cu banii luati.