Si deputatii au votat in favoarea cumpararii sistemului de rachete Patriot

Proiectul de lege al Guvernului a trecut, la vot, si de Camera Deputatilor, for decizional in cazul de fata, in conditiile in care deunazi si senatorii votasera in favoarea lui.

Proiectul privind achizitionarea a sistemului de rachete sol-aer Patriot, pentru inzestrarea Armatei romane, care a primit, marti, votul unanim al deputatilor, in sedinta de plen.

Dupa ce a trecut de Parlament, actul normativ va ajunge la Cotroceni, in vederea promulgarii.