Si-au cerut scuze dupa ce trenul a plecat cu…20 de secunde mai devreme

O companie feroviara japoneza si-a cerut scuze dupa ce unul dintre trenurile sale a plecat din gara cu 20 de secunde mai devreme decat era programat, desi niciunul dintre calatori nu a depus plangere. Ca doar nu credeati ca este vorba de CFR.

Conducerea liniei Tsukuba Express care face legatura intre Tokyo si orasul Tsukuba si-a exprimat ”scuze pentru inconvenientele” cauzate pasagerilor. Compania a precizat ca plecarea trenului fusese programata la ora locala 9:44:40, insa acesta s-a pus in miscare la 9:44:20, din cauza faptului ca personalul nu a verificat programul. Linia Tsukuba Express transporta pasageri din localitatea Akihabara, situata in estul Tokyo, catre Tsukuba in circa 45 de minute. Intre cele doua destinatii este o distanta de 58 de kilometri. Caile ferate japoneze sunt legendare pentru punctualitate si siguranta, media anuala a intarzierii trenurilor este de doar 18 secunde si, in caz de seism, garniturile se opresc automat pentru a evita riscul deraierii. In Romania, trenurile de calatori merg, in medie, cu 43 de kilometri pe ora, iar intarzierea medie zilnica pe care CFR Calatori a inregistrat-o in acest an a fost de 12.500 de minute. Dar recordul absolut a fost inregistrat in 2010, cand trenurile au avut intarzieri cumulate de 2,6 milioane de minute, adica 1800 de zile sau aproape 5 ani.