Si-a turnat copiii in beton

Un nou caz socant zguduie Japonia. O femeie din Osaka s-a prezentat politiei pentru a recunoaste patru presupuse crime ce ar fi avut loc in anii 90. A fost arestata pe loc.

Femeia, Mayumi Saito, in varsta de 53 de ani, a mers de buna voie la politie si a declarat ca a dat nastere la patru copii, intre anii 1992 si 1997, pe care i-a pus, pe rand, in galeti din plastic pe care le-a umplut apoi cu beton. Pentru a verifica sinistra declaratie, anchetatorii au descins in apartamentul femeii si au descoperit cele patru galeti betonate intr-un dulap. Analizele scanner au relevat ca fiecare contine oseminte de bebelusi, a declarat politia din Osaka fara a oferi alte informatii.

Munca anchetatorilor, a spus politia, va incerca sa determine daca copiii se nascusera morti sau daca femeia i-a ucis pe rand. Intr-o declaratie bizara, femeia a spus ca nu avea, la vremea respectiva, mijloace sa-i creasca si ca nu a gasit nici un ajutor de la nimeni. Este a doua afacere sinistra care zguduie Japonia in mai putin de o luna. Tara a fost socata, in urma cu trei saptamani, de descoperirea a noua corpuri omenesti dezmembrate intr-un apartament din suburbiile capitalei Tokyo. Suspectul este Takahiro Shiraishi (27 de ani) care este suspectat ca si-a atras victimele via Twitter, pe care le-a ucis, decapitat si transat. Shiraishi si-a recunoscut faptele.