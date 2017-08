Si-a schimbat fata ca sa scape de Fisc!

O chinezoaica in varsta de 59 de ani, si-a schimbat aspectul fizic cu ajutorul operatiilor estetice, pentru a scapa de o datorie de 25 milioane de yuani (3,71 milioane de dolari).

Dupa ce un tribunal din Wuhan a obligat-o sa-si plateasca datoriile catre stat, femeia a fugit in orasul Wuhan, insa a fost capturata de politie. Autoritatile au fost puse in dificultate pentru ca noul chip al urmaritei nu semana cu cel din fotografiile politistilor. „Am fost foarte suprinsi. Arata de 30 de ani si complet diferit fata de fotografiile pe care le aveam noi”, a declarat un agent de politie. Femeia a marturisit ca se folosea de actele de identitate ale altor persoane pentru a calatori cu trenul dintr-un oras in altul si si-a platit interventiile estetice cu ajutorul cardurilor de credit. Scandalurile legate de plata datoriilor catre stat sunt foarte frecvente in China, tara in care se estimeaza ca numarul datornicilor s-a dublat in ultimii 10 ani, in pofida masurilor de creditare pe care le-au luat autoritatile, pentru a-i ajuta pe cetateni sa isi plateasca taxele. Recent, un tribunal din provincia Jiangsu a decis chiar sa faca o lista neagra a rau-platnicilor si sa le monitorizeze apelurile telefonice. Astfel, fiecare persoana care va vorbi la telefon cu un datornic va auzi intai un mesaj prin care este rugata sa il convinga pe rau-platnic sa isi achite taxele.