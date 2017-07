Si-a luat bac-ul la 97 de ani

Un veteran al celui de-al doilea razboi mondial, in varsta de 97 de ani, a primit duminica diploma de liceu in timpul unui eveniment special organizat in South Philadelphia.

“Ma simt foarte bine … a trebuit sa astept mult timp pentru asta, dar am reusit”, a declarat Charles Leuzzi, imediat dupa ce a primit mult dorita diploma. Dupa ce a fost fortat sa renunte la liceu pentru a-si sustine familia in timpul adolescentei, Leuzzi a spus ca a fost impins de circumstante sa intre in lupta in cadrul celui de-al doilea razboi mondial. Mandru nevoie mare, Charles Leuzzi, un veteran decorat cu doua inimi purpurii si patru medalii de bronz, a adaugat la colectia sa o diploma de liceu. Cand a fost intrebat daca merge la facultate, batranul a spus pentru WPVI: “Da, as merge, nu am altceva de facut”.