Si-a facut propriul circuit de Formula 1

Il cheama Alan Wilzig, are 52 de ani si o iubita de numai 23 de ani. E un impatimit al curselor de masini asa ca a dat 3 milioane de dolari ca sa-si construiasca una numai pentru el.

Alan locuieste in Taghkanic, statul New York, unde si-a construit si singura pista profesionala de Formula 1 din lume pe care nu are acces decat el, iubita si amicii lui. Inainte de asta, colectiona masini, motociclete si biciclete pe care azi le-a adunat intr-un muzeu de trei etaje de otel si sticla. Dar cum de si-a permis o astfel de excentricitate? Simplu, el si-a vandut banca pe care a infiintat-o si pe care a condus-o. Asta s-a intamplat in 2004 si a luat pe ea nu mai putin de 726 de milioane de dolari si tot atunci i-a incoltit ideea unui astfel de circuit privat. El spune ca a realizat asta dupa ce a facut peste 100.000 dekilometri pe motocicleta, calatorind prin toata lumea, pana si-a dat seama ca intr-o buna zi va sfarsi pe o sosea anonima impins in decor de masina foarte puternica a vreunui necunoscut bine baut sau drogat, asa ca a ales sa calce accelaratorul pe propria sa pista, unde nimeni nu poate intra neanuntat. Constructia a inceput in 2007 si a fost finalizata in 2010, dar a tinut proiectul departe de ochii lumii si ai presei.