Si-a dat cu tesla-n sanctiuni

Presedintele SUA a calificat ca ”imperfecte” noile sanctiuni pe care le-a promulgat impotriva Moscovei. ”Ele risca sa apropie China, Rusia si Coreea de Nord. ”Limitand marja de manevra a executivului, aceasta lege limiteaza capacitatea SUA de a incheia acorduri bune pentru poporul american”, a estimat Trump.

”In pofida acestor probleme, promulg legea in numele unitatii nationale. Ea reprezinta vointa poporului american de a vedea Rusia luand masuri pentru a-si imbunatati relatia cu Statele Unite”, a declarat presedintele american. ”O declaratie de razboi economic total contra Rusiei” care pune capat ”sperantelor ruse de ameliorare a relatiilor cu noua administratie americana”, a reactionat premierul rus Dmitri Medvedev. Evident, cel mai contestat aspect de catre Casa Alba este ca Trump nu va mai putea reveni asupra vechilor masuri decretate impotriva Rusiei, fara a consulta Congresul, Casa Alba denuntand o ”marja de manevra limitata” si o ”imixtiune a Congresului in atributiile executivului”. Fara consultarea Congresului, Trump nu va putea abroga sanctiunile date de administratia Obama, in incercarea de a se apropia de Putin. Printre aceste masuri figureaza un decret prezidential din decembrie, care vizeaza agentiile de informatii rusesti (GRU, SVR) acuzate de ingerinta in alegerile prezidentiale castigate de Donald Trump. Noile masuri cer luarea de noi sanctiuni de catre executiv contra rusilor identificati de administratia americana ca implicati in cyberatacuri, activitati subversive in Europa, coruptie, violarea drepturilor omului, livrarea de arme catre Siria, fiind vizate si investitiile in sectorul petrolier. In majoritatea cazurilor, arata Afp, executivul american ramane stapan pe alegerea tintelor rusesti vizate de aceste sanctiuni. Noua lege cere administratiei un raport, in 180 de zile , care sa identifice ”figurile politice si oligarhii” apropiati Moscovei, o lista ce va servi la baza viitoarelor sanctiuni. Un alt raport cerut de Congres urmeaza sa permita “identificarea” si “dezmembrarea fluxurilor financiare ilicite legate de Federatia Rusa”, daca acestea ”au repercusiuni asupra sistemului financiar al SUA” sau al “principalilor lor aliati”. Dispozitii care deja au alarmat UE, susceptibile sa deschida calea sanctiunilor catre grupurile europene partenere proiectului Nord Stream 2, realizat impreuna cu gigantul rus Gazprom. Casa Alba a incercat sa asigure blocul european, avansand o “noua formulare” menita sa tina seama de temerile UE. In fine, guvernului american i se cere sa cheltuiasca si 250 de milioane de dolari in cursul exercitiului bugetar 2018-2019 pentru a contracara ingerinta Moscovei in viata politica europeana si in fostele republici sovietice, ingerinte care”submineaza unitatea europeana”, “sapa institutiile si actorii democratici” si ”promoveaza xenofobia si pozitiile autoritare”.