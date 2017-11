Shakira a dosit peste 30 de milioane de euro in Malta

Dupa ce numele solistului trupei U2 a aparut in Paradise Papers, iata ca ancheta o „agata” si pe Shakira: cantareata columbiana ar fi folosit paradisurile fiscale pentru a scapa de impozite.

Artista si-a transferat drepturi de autor in valoare de 31,6 milioane de euro in Luxemburg si Malta. Insula gazduieste compania Tournesol Limited, infiintata in 2007, unde Shakira, in calitate de unic actionar, ar fi plasat “active muzicale, drepturi intelectuale si marci” in 2009. Tournesol Limited detine o alta companie, cu sediul in Luxemburg ACE Entertainment SARL, prin intermediul lor, spune Le Monde, Shakira si-a fi ascuns datoriile la Fisc. Desi cantareata isi petrece cea mai mare a timpului la Barcelona, ea are domiciliul in Bahamas, arhipelag inclus in topul paradisurilor fiscale, unde rezidentii nu platesc impozit pentru veniturile personale. “Clientul nostru este rezident in Bahamas si locuieste in aceasta tara din 2004.(…) Shakira este un artist international.

Avea locuinte diferite in timpul vietii sale profesionale si ea a respectat intotdeauna legile jurisdictiilor pe care ea depindea “, a spus avocatul Shakirei. In ceea ce il priveste pe Bono(Paul David Hewson), liderul grupului U2, el s-a aratat “total dezgustat” de acuzatiile din investigatia Paradise Papers, dar a „salutat” aceste dezvaluiri, sustinand ca mereu a dus o campanie pentru ca proprietarii companiilor de offshore sa fie „transparenti”.